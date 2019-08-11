رفض محمد يوسف المدرب العام للأهلي تضخيم الفوز على اطلع برة "جنوب السودان" برباعية نظيفة، اليوم الأحد، في ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا.

وقال يوسف عقب المباراة "بالطبع البداية مهمة، وحققنا الفوز بنتيجة جيدة وأداء مميز، ولكن لن نبالغ، مع احترامي للمنافس، فريق اطلع برة متواضع، وأهدرنا عدة فرص كانت كفيلة بفوزنا بثمانية أهداف".

وأضاف "لقد تحكمنا في إيقاع اللقاء منذ البداية للنهاية، وكانت فرصة لمنح بعض اللاعبين فرصة للمشاركة بعد غياب طويل مثل أحمد الشيخ وجيرالدو وكذلك علي لطفي في ظل عودة محمد الشناوي من راحة سلبية مع باقي اللاعبين الدوليين".

وأشار مدرب الأهلي إلى أن الفريق تأثر نسبيا بأجواء عيد الأضحى وتواضع المنافس، لذا أدى اللاعبون باطمئنان نسبي، مشددا "لقد بدأنا المشوار وحلمنا أن نفوز بكأس أفريقيا في مايو المقبل".

وكشف محمد يوسف "لقد تحدث المدير الفني مارتن لاسارتي مع اللاعبين بين الشوطين وطالبهم بزيادة حصيلة الأهداف، ففي كرة القدم يجب أن تستغل أي فرصة للتفوق على المنافس بعدد كبير من الأهداف".

وأتم يوسف تصريحاته "سنبدأ الاستعداد في أسرع وقت لمواجهة بيراميدز، فهي مباراة مهمة، خاصة أن الفوز بلقب كأس مصر يعد أحد أهم أهدافنا".