الطيران الحربي الإسرائيلي يشن قصفا جويا عنيفا بـ8 غارات على جنوب لبنان

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شن الطيران الحربي الإسرائيلي، اليوم الإثنين، عدوانا عنيفا بـ8 غارات استهدفت مناطق عدة في مرتفعات واودية منطقتي اقليم التفاح وجبل الريحان في جنوب لبنان .

ووفق "الوكالة الوطنية للإعلام"، تركزت الغارات على محيط نبع الطاسة ومزرعة عقماتا وبلدتي اللويزة ومليخ.

وأعلن حزب الله اللبناني، أن المقاومة الإسلامية استهدفت تموضعا لجنود إسرائيليين جنوب المطلة بمسيرات انقضاضية، مشيرا إلى أنه تمت إصابة نقاط استقرار الجنود وتدمير آلياتهم وإعطابها وإيقاعهم بين قتيل وجريح.

وأعلن الحزب، في وقت سابق، استهداف مقر قيادة فرقة الجولان 210 الإسرائيلية في ‏قاعدة "نفح" بعشرات صواريخ الكاتيوشا، وذلك وردا على اعتداء العدو الذي طال منطقة البقاع.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة، فجرا على معمل في بلدة "السفري" في البقاع شرق لبنان، مما أسفر عن سقوط ثلاثة جرحى مدنيين وتدمير المبنى المستهدف.

وهرعت إلى المكان سيارات الإسعاف والإطفاء، بحسب ما أعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام".

وحلّق الطيران الحربي الإسرائيلي بعد منتصف الليل الماضي فوق قرى قضاءي "صور" و"بنت جبيل" في جنوب لبنان، وأطلقت القوات الإسرائيلية القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية الجنوبية المتاخمة للخط الأزرق.

وتشهد المناطق الحدودية بين إسرائيل ولبنان، توترا أمنيا وتبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة.