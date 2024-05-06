142 شهيدا من الصحفيين بغزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع

ارتفع عدد الشهداء الصحفيين الفلسطينيين في قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي، إلى 142 بعد استشهاد الصحفي مصطفى عيّاد.

وقال بيان للمكتب الإعلامي الحكومي، اليوم الاثنين: «ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 142 صحفيًا منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، وذلك بعد ارتقاء الزميل الصحفي الشهيد مصطفى عيّاد».

ووفق البيان، فإن عياد الذي يعمل مصورًا صحفيًا في عدة وسائل إعلام، استشهد في قصف للاحتلال على حي الزيتون جنوب مدينة غزة.

وختم المكتب الإعلامي بالقول: «نسأل الله تعالى للزملاء الصحفيين الرحمة والقبول والجنة، ولذويهم وللأسرة الصحفية الفلسطينية الصبر والسلوان».