التشكيل الرسمي لمواجهة ليستر سيتي وولفرهامبتون

أعلن براندن روجرز المدير الفني لنادي ليستر سيتي، عن تشكيلة فريقه لمواجهة وولفرهامبتون، مساء اليوم الأحد في افتتاحية الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب ملعب ووكرز ستديوم.

وجاء تشكيل ليستر على النحو التالي:

حراسة المرمى: كاسبر شمايكل

الدفاع: ريكاردو بيريرا - جوني إيفانز - كاجلار سويونكو - بينجامين تشايلويل

الوسط: ويلفريد نديدي - يوري تيليمانس - حمزة تشودري - جيمس ماديسون

الهجوم: أيوزي بيريز - جيمي فاردي

الإحتياط: " ويس مورغان - مارك البرايتون - دينيس برايت - داني ورد - كيليتشي إيهياناتشو - جيمس أستون - هارفي بارنيس".

كما أعلن نونو إسبريتو، مدرب وولفرهامبتون، تشكيل فريقه لمواجهة اليوم، والتي جاءت على النحو التالي:

حراسة المرمى: روي باتريسيو

الدفاع: كونور كودي - ريان بينيت - ويلي بولي - مات دوهيرتي - جوني كاسترو

الوسط: لياندير ديندونكير - جواو موتينهو - روبين نيفيز

الهجوم: دييجو جوتا - راؤول خيمينيز

الإحتياط: " جون رودي - رومان سايس - اداما تراوري - روبن فيناجري - باتريك كوتروني - مورغان جيبس وايت - بيدرو نيتو"

ويحاول كلا الفريقين الحصول على الثلاث نقاط في ضربة البداية، خاصة مع وجود فرق قوية لذلك فالفوز في لقاء البداية يعد بمثابة ضربة قوية لكلا من الفريقين، خاصة وأن فريق ليستر حصل على المركز التاسع في الموسم الماضي من الدوري 2018/2019.