بوابات إلكترونية وشرطة نسائية أمام لجان الاستفتاء في جنوب سيناء

شهد محيط اللجان الانتخابية بمحافظة جنوب سيناء، حالة من الطوارئ والاستنفار الأمني القصوى في صباح اليوم الأول للانتخابات مجلس الشيوخ.

وجرى نشر قوات الأمن من الشرطة والجيش الثالث الميداني حول محيط اللجان الانتخابية، إضافة إلى بوابات إلكترونية والشرطة النسائية في اللجان الخاصة بالسيدات، وفرض طوق أمني في محيط جميع اللجان.

جدير بالذكر أن انتخابات الشيوخ بجنوب سيناء، تشهد تنافس بين 5 مرشحين، وعدد أصوات الناخبين بها يصل إلى 89 ألفا و747 ناخبا وناخبة، موزعين على 15 مقرا انتخابيا، بإجمالي 18 لجنة فرعية بمدن المحافظة التسع.

ويوزع الناخبون على مدن طور سيناء بواقع 3577 ناخبًا وناخبة داخل 8 لجان، وفي مدينة رأس سدر 13994 ناخبًا وناخبة داخل لجنتين، و13221 ناخبًا وناخبة في مدينة شرم الشيخ داخل لجنتين، و5504 ناخبين وناخبات بمدينة أبورديس داخل لجنة واحدة مختلطة، و3320 ناخبًا بمدينة سانت كاترين داخل لجنة واحدة مختلطة، وفي مدينة دهب 68850 ناخبًا وناخبة داخل لجنة واحدة مختلطة، وفي نويبع 5645 ناخبًا وناخبة في لجنة واحدة مختلطة، وفي مدينة أبوزنيمة 5210 ناخبين وناخبات داخل لجنة واحدة مختلطة.