نائب رئيس الوزراء اللبناني السابق: كارثة المرفأ ناتجة عن المحسوبية والفساد

قال غسان حاصباني، نائب رئيس وزراء لبنان السابق، إن المنظومة الحالية غير صالحة لإدارة البلاد، مضيفًا أنها أضاعت الكثير من الوقت.

وأضاف في حوار خاص لفضائية «سكاي نيوز» مساء الإثنين، أن كارثة المرفأ ناتجة عن تراكمات من المحسوبيات والفساد، مشيرًا إلى مطالبته في السابق لإجراء إصلاح شامل له، ولكن الحكومة أهملت ذلك.

وفي الحديث عن الشخصيات التي تخدم المرحلة القادمة للبنان، أكد أن تكون مؤثرة، تمتلك القدرة على حل الأزمات التي يعيشها بيروت، متابعًا أنه من مصلحة الشعب وجود حكومة مُستقلة.

وكان رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، قد قال إن الحكومة لم تمتلك مصالح شخصية أثناء توليها مقاليد الحكم، معلنًا استقالة الحكومة رسميًا على الهواء مباشرة، وذلك على خلفية حادث انفجار مرفأ بيروت والاضطرابات التي شهدها لبنان، خلال الفترة الاخيرة.

وقال مدير عام رئاسة الجمهورية اللبنانية، أنطوان شقير، إن الرئيس ميشال عون شكر رئيس الوزراء المستقيل حسان دياب والوزراء طلب منهم الاستمرار بتصريف الأعمال ريثما تُشكل الحكومة الجديدة.

وكان قد اندلع حريق كبير، الأسبوع الماضي، في العنبر رقم 12 بالقرب من صوامع القمح في مرفأ بيروت، في مستودع للمفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي، وهو ما أسفر عن سقوط عشرات الشهداء وآلاف الجرحى.

من جانبه، قرر مجلس الوزراء اللبناني، وضع كل المسؤولين المعنيين بانفجار مرفأ بيروت قيد الإقامة الجبرية لحين تحديد المسؤولية.