 حكومة الاحتلال توقف تمويل مستوطنين لدفعهم للعودة إلى مستوطنات محاذية لغزة - بوابة الشروق
الأحد 29 يونيو 2025 5:31 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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حكومة الاحتلال توقف تمويل مستوطنين لدفعهم للعودة إلى مستوطنات محاذية لغزة

الأناضول
نشر في: الأحد 29 يونيو 2025 - 4:57 م | آخر تحديث: الأحد 29 يونيو 2025 - 4:57 م

صادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الأحد، على قرار بوقف تمويل إقامة سكان مستوطنات محاذية لغزة الذين تم إجلاؤهم مع اندلاع الحرب في أكتوبر الماضي، وأمهلتهم حتى نهاية يوليو للعودة إلى منازلهم.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن الحكومة صادقت هاتفيا على مقترح يقضي بإنهاء إقامة سكان المستوطنات المتضررة بشكل بالغ من هجمات 7 أكتوبر في أماكن الإجلاء خلال شهر والعودة إلى منازلهم.

وأوضحت حكومة الاحتلال، أن الجيش الإسرائيلي أكد زوال الموانع الأمنية لعودة سكان 12 مستوطنة اعتبارا من 1 يوليو، دون الإشارة إلى مستوطنات أخرى ما يزال منع العودة قائما فيها.

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