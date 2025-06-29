الطيران الاحتلال الإسرائيلي يدمر منازل فلسطينيين في جباليا

دمر الطيران الحربي التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، منازل فلسطينيين في بلدة جباليا شمالي قطاع غزة، ضمن أعمال الإبادة الجماعية المستمرة لأكثر من 21 شهرا.

وأفاد شهود عيان، لـ"الأناضول"، بأن الطيران الحربي الإسرائيلي دمر منازل فلسطينيين في بلدة جباليا، دون ذكر تفاصيل أولية عن الحادثة.

ويأتي ذلك إثر إنذار إسرائيلي بالإخلاء شمل مناطق واسعة في القطاع.

وفي وقت سابق الأحد، قال متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان: "تحذير الى كل المتواجدين في منطقة مدينة غزة وجباليا، وفي أحياء الزيتون الشرقي، البلدة القديمة، التركمان، الجديدة، التفاح، الدرج، الصبرة، جباليا البلد، جباليا النزلة، معسكر جباليا، الروضة، النهضة، الزهور، النور، السلام وتل الزعتر، من أجل أمنكم أخلوا فورا إلى منطقة المواصي بالجنوب".

وحذر جيش الاحتلال الإسرائيلي، من أن عودة الفلسطينيين إلى تلك المناطق "تشكل خطرا على حياتهم كونها مناطق قتال".

وتعليقا على الإنذار الإسرائيلي، حذرت الرئاسة الفلسطينية على لسان متحدثها نبيل أبو ردينة من "أكبر موجة نزوح" للفلسطينيين في غزة.

وقال أبو ردينة في بيان: "نحذر من المخاطر الجسيمة لتهديد جيش الاحتلال (الإسرائيلي)، والتي ستسفر عن أكبر عملية نزوح للمواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة، تمهيداً للقيام بعملية عسكرية جديدة مدمرة".

وترتكب إسرائيل، بدعم أمريكي مطلق منذ 7 أكتوبر 2023، حرب إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 189 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين.