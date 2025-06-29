أفادت وسائل إعلام عراقية، بأن عددا من موظفي السفارة الأمريكية في بغداد عادوا إلى أعمالهم، بعدما كانوا قد أجلوا مؤقتا إثر اندلاع الحرب بين إسرائيل وإيران.

ووفق موقع "رووداو" فقد أظهرت تسجيلات مصورة يوم السبت هبوط مروحيتين في مجمع السفارة الأمريكية الواقع في المنطقة الخضراء وسط بغداد، ونزول عدد من الموظفين منهما.



وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أوعزت في 12 يونيو، أي قبل يوم واحد من اندلاع الحرب التي استمرت اثني عشر يوما بين إسرائيل وإيران، بسحب الموظفين غير الأساسيين من سفارتها في بغداد وقنصليتها في أربيل.

وكانت السفارة الأمريكية في بغداد، قد حذرت يوم 21 يونيو، مواطنيها من السفر الى العراق، لأي سبب من الأسباب.

وأوضحت أن كلا من السفارة في بغداد والقنصلية في أربيل أوقفتا خدمات التأشيرات الروتينية مؤقتا، ولكنها لا تزال مفتوحة للخدمات القنصلية لمواطني الولايات المتحدة.

من جهة ثانية، أعلنت السفارة الأمريكية في البحرين يوم الأحد عبر منصة إكس أنها عادت إلى العمل بشكل طبيعي سواء من ناحية عدد الموظفين أو العمليات.

وقبل اندلاع الحرب التي استمرت 12 يوما بين إيران وإسرائيل مباشرة، سمح الجيش الأمريكي لعائلات الموظفين في البحرين بالمغادرة.