وزير الخارجية الأمريكي يستهل جولة خارجية بزيارة التشيك اليوم

بدأ وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الثلاثاء جولته التي تشمل أربع دول أوروبية بزيارة جمهورية التشيك.

وتأتي زيارة بومبيو بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أواخر تموز/يوليو الماضي تخفيض التواجد العسكري الأمريكي في ألمانيا، في الوقت الذي تعمل فيه أمريكا على مواجهة النفوذ الروسي والصيني في أوروبا.

ووصل بومبيو براغ، ومن المقرر أن يتوجه إلى مدينة بلزن لاحياء ذكرى تحرير الجيش الأمريكي تشيكوسلوفاكيا الغربية خلال الحرب العالمية الثانية.

ومن المقرر أن يجرى في براغ مباحثات مع رئيس الوزراء أندريه بابيس، حيث سوف يتم مناقشة ما تعتبره أمريكا أعمالا سيئة من جانب روسيا والصين.

ومن المقرر أن يزور بومبيو سلوفينيا والنمسا بعد غد الخميس، وينهى جولته في بولندا يوم الجمعة.