رئيس الوزراء الإيطالي السابق ماتيو رينزي يدعو إلى جعل اللقاح الخاصة بفيروس كورونا إلزاميا

دعا رئيس الوزراء الإيطالي السابق ماتيو رينزي، اليوم الثلاثاء، إلى جعل التطعيم ضد فيروس كورونا إلزاميا عندما يتوفر لقاح فعال.

وتتعارض هذه التصريحات، التي نشرت على موقع رينزي الإلكتروني، مع توصيات سابقة لرئيس الوزراء الإيطالي الحالي جوزيبي كونتي.

وكتب السياسي: "إذا كان لدينا حقًا لقاح ضد فيروس كوفيد-19، يجب أن يكون إلزاميا للجميع. إلزامي وليس طوعيا".

وفي مقابلة مع صحيفة كورييري ديلا سيرا، أضاف رينزي "بعد كل ما مررنا به، ماذا الذي يجب أن نفعله بالتلقيح؟ هل نترك الناس يقررون لأنفسهم وبعد ذلك نضطر جميعا إلى الإغلاق لمدة ثلاثة أشهر؟".

وتظهر التصريحات أن الزعيم السابق، الذي ترك حزب الديمقراطيين الاجتماعيين في أواخر عام 2019 وأسس حزبه الخاص "إيطاليا فيفا" (إيطاليا الحية) له رأي مختلف عن كونتي.

وقال كونتي يوم الأحد "لا أعتقد أن التلقيح يجب أن يكون إلزاميا لكن يجب أن يكون ممكنا"، مضيفا أنه يأمل في أن يصبح اللقاح متاحا في وقت لاحق من العام الجاري.

ويرغب معهد إيطالي في اختبار لقاح مطور محليا على متطوعين اعتبارا من 24 أغسطس.

يذكر أن إيطاليا سجلت أكثر من 250 ألف إصابة بفيروس كورونا فضلا عن أكثر من 35 ألف حالة وفاة.