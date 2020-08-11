العراق تدين استهداف إحدى الطائرات التركية لمنطقة سيدكان

أدانت رئاسة الجمهورية العراقية، استهداف إحدى الطائرات التركية لمنطقة سيدكان في إقليم كردستان، حيث أكد الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية، أن الخروقات العسكرية التركية المتكررة للأراضي العراقية تعد انتهاكاً خطيراً لسيادة العراق.

ونقلًا عن الصفحة الرسمية لـ«الرئاسة العراقية» عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الثلاثاء، دعا المتحدث الرسمي إلى إيقاف كل العمليات العسكرية التي من شأنها المساس بعلاقات حسن الجوار والركون إلى الحوار والتفاهم لحل المشاكل الحدودية بين البلدين الجارين.

وأسفر قصف تركي، اليوم الثلاثاء، عن مقتل ضابطين عراقيين من حرس الحدود في ناحية سيدكان، بمحافظة أربيل.