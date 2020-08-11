الحجرف يحذر من ناقلة محملة بمليون برميل نفط قبالة الساحل اليمني

أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، الدكتور نايف الحجرف، اليوم الثلاثاء ضرورة تمكين فريق الخبراء بمعاينة ناقلة النفط (صافر)، العالقة منذ عام 2015 على بعد خمسة أميال بحرية قبالة الساحل اليمني، وهي محملة بأكثر من مليون برميل نفط خام، لتفادي كارثة قد تقع.

وقالت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، التي تتخذ من السعودية مقرا لها، في بيان صحفي، إن ذلك جاء خلال اجتماع عقده الحجرف في الرياض اليوم مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن جريفيث، لبحث آخر التطورات التي تشهدها اليمن.

وأكد الحجرف "موقف مجلس التعاون الثابت بشأن دعم إنهاء الأزمة اليمنية من خلال الحل السياسي وفق المرجعيات المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216، ودعم اتفاق الرياض".

كما استعرض " جهود مجلس التعاون المبذولة لدعم اليمن في كافة المجالات السياسية والتنموية والإغاثية".

وأعرب مارتن جريفيث، عن تقديره البالغ للجهود التي تبذلها الأمانة العامة لدعم جهود الأمم المتحدة، مما يؤكد حرص مجلس التعاون على التوصل إلى الحل السياسي المنشود.

ووصل جريفيث إلى الرياض أمس الاثنين لإجراء مباحثات مع مسؤولين في الحكومة اليمنية.