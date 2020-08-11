الصليب الأحمر اللبناني: 12 فرقة تعمل على نقل الجرحى وإسعاف المصابين بتظاهرات بيروت

تجددت، مساء اليوم الثلاثاء، تظاهرات بين المواطنين اللبنانيين وقوات الأمن في العاصمة بيروت، وذلك لليوم الرابع على التوالي عقب حادث انفجار مرفأ بيروت.

وأعلن الصليب الأحمر اللبناني، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الثلاثاء، عن استجابة 12 فرقة الآن بموقع التظاهرات تعمل على نقل الجرحى وإسعاف المصابين.

وكان قد اندلع حريق كبير، منذ عدة أيام، في العنبر رقم 12 بالقرب من صوامع القمح في مرفأ بيروت، في مستودع للمفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي، وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي عملت على إخماد النيران.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الثلاثاء، بارتفاع عدد ضحايا الحادث إلى 171 شهيدًا وأكثر من ستة آلاف مصاب حتى الآن.