البرهان يدعو للتوافق على تشكيل حكومة مدنية لإدارة الفترة الانتقالية في السودان

دعا رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان القوى السياسية للتوافق على تشكيل حكومة مدنية لإدارة ما تبقى من الفترة الانتقالية في السودان.

وجدد البرهان تأكيد المؤسسة العسكرية السودانية، على الانسحاب من العملية السياسية، وفقا لما نشرته شبكة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وأعلن البرهان في الرابع من يوليو الماضي، انسحاب الجيش من الحوار وترك المجال للقوى السياسية لتشكيل حكومة كفاءات يتم بعدها حل مجلس السيادة وتشكيل مجلس أعلى للأمن والدفاع.

وخرج، اليوم الخميس، آلاف السودانيون في العاصمة الخرطوم في مسيرات جديدة للمطالبة بالحكم المدني؛ لكن قوات الأمن استخدمت الغاز المسيل للدموع بكثافة لتفريق المتظاهرين عند وصولهم إلى شارع المطار المؤدي إلى وسط المدينة.