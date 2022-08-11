أكدت روسيا أن قصف أوكرانيا لمحطة "زابوروجيه" الكهروذرية عمل من أعمال الإرهاب النووي، بينما رفضت أوكرانيا التفاوض مع روسيا إلا بحضور الشركاء.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية، أن قصف القوات الأوكرانية لمحطة زابوروجيه الكهروذرية، يعتبر عملا من أعمال الإرهاب النووي.

وأضافت الخارجية الروسية -حسبما أفادت قناة روسيا اليوم اليوم الخميس- أن القوات الأوكرانية قامت بقصف محطة زابوروجيه الكهروذرية عدة مرات، وهذا عمل إرهابي نووي، مؤكدة أن مثل هذه التصرفات من جانب نظام كييف، ستؤدي إلى كارثة على نطاق يتجاوز بكثير عواقب الحادث الذي وقع في محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية".

وأشارت إلى أنه سيتم اليوم، بمبادرة من روسيا، عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول موضوع قصف كييف لمحطة زابوروجيه للطاقة النووية، معربة عن أملها في أن يولي المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية ذات الصلة، الاهتمام الواجب للوضع المترتب حول هذه المحطة.

وكان عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه، فلاديمير روجوف، أعلن، في وقت سابق اليوم، أن منظومات الدفاع الجوي تصدت لهجوم للقوات الأوكرانية على مدينة إينرجوجراد ومحطة زابوروجيه الكهروذرية.

في سياق آخر، نفت وزارة الخارجية الروسية، التقارير التي ادّعت وجود خطط في كوريا الشمالية لإرسال متطوعين للمشاركة في العملية العسكرية بأوكرانيا، مؤكدة أنها "أخبار زائفة".

وقال نائب مدير إدارة الإعلام والصحافة بوزارة الخارجية الروسية إيفان نيتشايف- حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم)، اليوم- إن "التقارير بشأن مقترح لكوريا الشمالية لإرسال متطوعين للمشاركة في العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا هي أخبار زائفة ولا تمت للحقيقة بصلة".

وأشار نيتشايف إلى أنه لا توجد أي مفاوضات مع الجانب الكوري، ولا خطط لإرسال أي متطوعين كوريين شماليين إلى دونيتسك أو لوجانسك، مشددا على أن القدرات القتالية للقوات الروسية والقوات المسلحة في دونيتسك ولوجانسك كافية تماما لتحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.