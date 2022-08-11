وزارة الوحدة الكورية الجنوبية: نأسف لاتهام بيونج يانج بأن بلادنا سبب تفشي كورونا لديها

أعربت وزارة الوحدة الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، عن أسفها البالغ لاتهام بيونج يانج لسول بأنها سبب تفشي فيروس كورونا لديها، وتهديدها باتخاذ خطوة انتقامية غير محددة.

وكانت وسائل إعلام بيونج يانج قد ذكرت في وقت سابق من اليوم أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون عقد اجتماعا أمس، وأعلن الانتصار في الحملة ضد فيروس كورونا.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، أنه خلال الاجتماع أكدت شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم يو جونج، التي تشغل منصب نائب رئيس اللجنة المركزية لحزب العمال الكوري، تأكيد بيونج يانج أن المنشورات التي تأتي من كوريا الجنوبية كانت تنقل الفيروس إلى كوريا الشمالية، وأشارت إلى الحاجة لاتخاذ إجراءات مضادة "انتقامية مميتة".

وقال مسؤول بوزارة الوحدة للصحفيين، رفض الافصاح عن هويته، إن الحكومة "تعرب عن أسفها البالغ لتصريحات كوريا الشمالية المتغطرسة والتي تحمل لهجة التهديد بناء على مزاعم متكررة لا أساس لها بشأن تدفق فيروس كورونا خلال الاجتماع الخاص بمراجعة إجراءات مكافحة كورونا".

وقالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، إنها تحافظ على وضع استعداد "صارم" وتستعد "للاحتمالات المختلفة".

وكان كيم قد أعلن رسميا "الانتصار في حملة الطوارئ القصوى لمكافحة الجائحة وإبادة فيروس كورونا الذي شق طريقه إلى أراضينا وحماية أرواح وصحة الشعب".