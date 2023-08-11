 السعودية: حرس الحدود بنجران يحبط تهريب 15 كيلوجراما من مادة الحشيش المخدر - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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السعودية: حرس الحدود بنجران يحبط تهريب 15 كيلوجراما من مادة الحشيش المخدر


نشر في: الجمعة 11 أغسطس 2023 - 6:08 م | آخر تحديث: الجمعة 11 أغسطس 2023 - 6:08 م

أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع سقام بمنطقة نجران، بالمملكة العربية السعودية، تهريب (15) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أية نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.


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