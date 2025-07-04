ننشر النص الكامل لاتفاق ترامب لوقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل

كشفت مجلة "المجلة" نص الاتفاق بين إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية (حماس) الذي يضغط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنجازه قبل لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في واشنطن يوم الاثنين.

ويتضمن الاقتراح، الذي بات يعرف باسم "اتفاق ترامب"، وقفا للنار لمدة شهرين، وإطلاق رهائن وأسرى وتسليم جثث من إسرائيل و"حماس".

ويأخذ النص الجديد في الاعتبار ملاحظات "حماس" على نص سابق سلم للطرفين، وكانت نشرته "المجلة" في 2 يونيو الماضي.

وأعلنت "حماس" أمس، أنها تناقش مع الفصائل الفلسطينية الأخرى الاقتراح المعدل الذي نقلته قطر ومصر إلى الحركة من المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف.

وأضافت أنها "ستسلم القرار النهائي للوسطاء بعد انتهاء المشاورات، وستعلن ذلك بشكل رسمي".

وكان ترامب قد قال الثلاثاء إن إسرائيل وافقت على الشروط اللازمة لوضع اللمسات الأخيرة لوقف إطلاق نار مع "حماس" يستمر 60 يوما، يعمل خلالها الطرفان على إنهاء الحرب.

وقال مصدر مقرب من "حماس" إن الحركة تسعى للحصول على ضمانات بأن الاقتراح الجديد لوقف إطلاق النار المدعوم من الولايات المتحدة سيفضي إلى إنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة، فيما قال مسؤولان إسرائيليان إنه لا يزال يجري العمل على هذه التفاصيل.

وتنشر "المجلة" النص الحرفي للاقتراح الأمريكي بين إسرائيل و"حماس":

1-المدة: وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما. الرئيس ترامب يضمن التزام إسرائيل بوقف إطلاق النار خلال المدة المتفق عليها.

2-إطلاق سراح الرهائن: 10 رهائن إسرائيليين أحياء و18 موتى، من "قائمة الـ58" سيتم إطلاق سراحهم في الأيام 1 و7 و30 و50 و60 وفقا لما يلي:

إطلاق سراح 8 رهائن أحياء في اليوم الأول.

تسليم جثث 5 رهائن موتى في اليوم 7.

إطلاق سراح 5 رهائن أحياء في اليوم 30.

إطلاق سراح رهينتين من الرهائن الأحياء في اليوم 50.

إطلاق سراح 8 رهائن موتى في اليوم 60.

3-المساعدات الإنسانية: المساعدات سيتم إرسالها إلى غزة فورا، عند موافقة "حماس" على اتفاق وقف إطلاق النار. وسيكون ذلك وفقا لاتفاق سيتم التوصل إليه بشأن المساعدات للسكان المدنيين والذي سيتم الالتزام به خلال مدة الاتفاق، على أن يتضمن الاتفاق وصول المساعدات بكميات مكثفة ومناسبة بما يتوافق مع اتفاق 19 يناير 2025 فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية. وسيتم توزيع المساعدات من خلال قنوات متفق عليها والتي تشمل الأمم المتحدة والهلال الأحمر.

4-النشاطات العسكرية الإسرائيلية: جميع النشاطات العسكرية الهجومية الإسرائيلية في غزة ستتوقف عند دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ. خلال مدة وقف إطلاق النار، سيكون هناك توقف للحركة الجوية (العسكرية والمراقبة) في قطاع غزة لمدة 10 ساعات يوميا، أو 12 ساعة يوميا في الأيام التي سيكون فيها تبادل للرهائن والسجناء.

5-إعادة انتشار الجيش الإسرائيلي:

أ – في اليوم الأول، بعد إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين (8 أحياء)، إعادة انتشار في الجزء الشمالي من قطاع غزة وفي ممر نتساريم، بما يتوافق مع المادة 3 المتعلقة بالمساعدات الإنسانية واستنادا لخرائط سيتم الاتفاق عليها.

ب– في اليوم 7، بعد تسليم جثث الرهائن الإسرائيليين (5 موتى)، إعادة انتشار في الجزء الجنوبي من قطاع غزة بما يتوافق مع المادة 3 المتعلقة بالمساعدات الإنسانية واستنادا لخرائط سيتم الاتفاق عليها.

ج– ستعمل الفرق الفنية على حدود إعادة الانتشار النهائية من خلال المفاوضات السريعة.

6-المفاوضات: في اليوم الأول، تبدأ مفاوضات تحت رعاية الوسطاء- الضامنين حول الترتيبات اللازمة لوقف دائم لإطلاق النار، بما يتضمن:

أ – المفاتيح والشروط لتبادل جميع الرهائن الإسرائيليين المتبقين بعدد سيتم الاتفاق عليه من السجناء الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

ب– مسائل تتعلق بإعادة الانتشار والانسحابات للقوات الإسرائيلية والترتيبات الأمنية طويلة الأمد في قطاع غزة.

ج– الترتيبات المتعلقة بـ"اليوم التالي" في قطاع غزة والتي سيتم طرحها من قبل أي من الطرفين.

د– إعلان الوقف الدائم لإطلاق النار.

7-الدعم الرئاسي: إن الرئيس (ترامب) جاد بشأن التزام الأطراف باتفاق وقف إطلاق النار ويصر على أن المفاوضات خلال مدة الوقف المؤقت لإطلاق النار، إذا ما انتهت بنجاح باتفاق بين الأطراف، ستقود لحل دائم للنزاع.

8-إطلاق سراح السجناء الفلسطينيين: بمقابل إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين الأحياء والموتى، ووفقا للمادة (2) أعلاه، ستقوم إسرائيل بإطلاق سراح عدد سيتم الاتفاق عليه من السجناء الفلسطينيين. وستتم عملية إطلاق السراح بشكل متوازٍ مع إطلاق سراح الرهائن وفقا للمادة (2) أعلاه وبموجب آلية متفق عليها ودون استعراض عام ومراسم.

9-وضع الرهائن والسجناء: في اليوم 10، ستقوم "حماس" بتقديم معلومات كاملة (دليل حياة وتقرير بالحالة الطبية/إثبات وفاة) بشأن كل من الرهائن الباقين. وفي المقابل، ستقوم إسرائيل بتقديم معلومات كاملة بشأن السجناء الفلسطينيين الذين تم اعتقالهم من قطاع غزة منذ 7 أكتوبر وأعداد المتوفين من قطاع غزة الموجودين في إسرائيل. وتلتزم "حماس" بضمان صحة ورعاية، وأمن الرهائن خلال وقف إطلاق النار.

10-إطلاق سراح الرهائن الباقين عند الاتفاق: يجب الانتهاء خلال 60 يوما من المفاوضات بشأن الترتيبات اللازمة لوقف دائم لإطلاق النار. وعند الاتفاق، سيتم إطلاق سراح باقي الرهائن الإسرائيليين (الأحياء والموتى) من "قائمة الـ58" المقدمة من إسرائيل. وفي حال لم يتم الانتهاء خلال المدة المذكورة من المفاوضات بشأن الترتيبات اللازمة لوقف دائم لإطلاق النار، يمكن تمديد وقف إطلاق النار المؤقت وفقا للمادة (11) أدناه.

11-الضامنون: الوسطاء- الضامنون (الولايات المتحدة، ومصر، وقطر) سيضمنون أن وقف إطلاق النار سيستمر لمدة 60 يوما، وسيضمنون أن مناقشات جادة ستعقد بشأن الترتيبات اللازمة لوقف دائم لإطلاق النار. ويضمن الوسطاء استمرار المفاوضات الجادة لفترة إضافية– إذا تطلب الأمر ذلك– وفقا للإجراءات المتفق عليها في هذا الإطار.

12-رئاسة المبعوث: المبعوث الخاص السفير ستيف ويتكوف سيأتي إلى المنطقة لاستكمال الاتفاق، وسيترأس ستيف ويتكوف المفاوضات.

13-الرئيس ترامب: سيقوم الرئيس ترامب بالإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار شخصيا.

وأن الولايات المتحدة والرئيس ترامب ملتزمون بالعمل على ضمان استمرار مفاوضات بحسن نية لغاية التوصل لاتفاق نهائي.