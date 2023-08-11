ما يقرب من ألف جندي من المارينز الأوكراني يكملون دورة تدريبية في المملكة المتحدة

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أكمل ما يقرب من ألف جندي من المارينز الأوكراني فترة تدريب استمرت ستة أشهر مع القوات البريطانية ، وسيعودون إلى وطنهم قريبا.

وذكرت وكالة بي إيه ميديا البريطانية أنه تم الإعلان عن خطط لتدريب مشاة البحرية الأوكرانية في شباط/فبراير الماضي خلال زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي المفاجئة إلى لندن.

وتابعت أنه منذ ذلك الحين، أكمل حوالي 900 من مشاة البحرية الأوكرانية الدورة، والتي شهدت تدريب الكوماندوز البريطاني وتوجيههم حول التدريب البرمائي وتنفيذ غارات القوارب القابلة للنفخ على الشاطئ.

وتلقى المارينز الأوكراني تدريبات عبر مجموعة من الأسلحة، بما في ذلك استخدام الأسلحة المضادة للدبابات والصواريخ المضادة للطائرات واستخدام قذائف الهاون والمسيرات.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية إن العديد من المتدربين الأوكرانيين كانوا متطوعين مدنيين ليس لديهم خبرة عسكرية سابقة.

يشار إلى أن أكثر من 20 ألف جندي أوكراني تلقوا بالفعل تدريبات في المملكة المتحدة منذ بداية الحرب.