روسيا تطلق مركبة في أول مهمة لاستكشاف القمر منذ 50 عاما

أطلقت روسيا اليوم الجمعة مسبارها الفضائي"لونا- 25" وذلك لاستكشاف القمر، في أول مهمة من نوعها منذ نحو 50 عاما.

وتم إطلاق الصاروخ الناقل سويوز وعلى متنه المسبار من قاعدة "فوستوتشني كوزمودورم" الفضائية في الساعة 9:10 صباحا بالتوقيت المحلي في القاعدة يوم الجمعة(2310 يوم الخميس بتوقيت جرينتش)، وفقا لما تم مشاهدته عبر البث المباشر من جانب وكالة الفضاء الروسية روسكوزموس.

وخرج المسبار من الغلاف الجوي للأرض في الموعد المحدد بعد بضع دقائق.

وقال يوري بوريسوف رئيس وكالة روسكوزموس إن "الإطلاق كان ناجحا".

وسيهبط المسبار في القطب الجنوبي للقمر حيث سيبحث عن الماء ويجمع عينات من التربة.

ومن المتوقع أن يقطع المسبار المسافة إلى القمر في أربعة أيام و نصف اليوم،على الرغم من أن بوريسوف قال إن الأمل يكمن في أن يكون الهبوط على سطح القمر سلسا في 21 أغسطس، حيث ستكون الخطوة الأولى هي البحث عن مكان مثالي لهبوط المسبار.

وقال بوريسوف إن كل شيء يسير بسلاسة.

وتم تأجيل المهمة عدة مرات بسبب مشاكل فنية.

يشار إلى أن لونا 25 جزء من البرنامج القمري الروسي الذي يسعى لبناء محطة فضائية بحلول عام 2040.

وكانت آخر مرة أرسلت فيها موسكو المسبار لونا-24 إلى القمر في عام 1976 عندما كانت روسيا جزءا مما كان يسمى آنذاك بالاتحاد السوفيتي.

ويساعد لونا-25 في تطوير تقنية للهبوط السلس. وللقيام بذلك، سيقوم بجمع وتحليل عينات من التربة من القمر. وتشمل الابحاث العلمية المزمعة أيضا دراسة الطبقات السطحية في منطقة القطب الجنوبي للقمر بالإضافة إلى غلافه البيئي.

في منطقة خاباروفسك في أقصى شرقي روسيا، أعلنت السلطات إخلاء قرية شاختينسكي اليوم الجمعة قبل الإطلاق تحسبا لعودة المرحلة الأولى من صاروخ سويوز إلى الأرض في تلك المنطقة.