ياسر إدريس: اختيار الجندي وسارة لحمل العلم المصري في حفل افتتاح الأولمبياد كان صائبا

أكد ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية أن اختيار اللجنة الأولمبية للثنائي أحمد الجندي صاحب الميدالية الذهبية في الخماسي الحديث وسارة الجندي الحاصلة على فضية رفع الأثقال بأولمبياد باريس 2024 كان اختيار صائب لهم لرفع العلم المصري في حفل افتتاح الأولمبياد.

وتابع رئيس اللجنة الأولمبية المصرية أن محمد صلاح لاعب منتخب مصر والمحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي كان سيحمل العلم المصري في طابور العرض في حفل افتتاح الأولمبياد في حال قيادته لمنتخب مصر الأولمبي.

وأضاف ياسر إدريس أن توقعات اللجنة الأولمبية والاتحادات بحصد الميداليات لم تكن بعيدة عن الواقع لولا عدم التوفيق لحصدت البعثة المصرية 7 ميداليات وكانت منتخبات كرة القدم واليد والسلاح وتنس الطاولة على مقربة من حصد ميداليات أولمبية.

ورفعت البعثة المصرية حصيلتها من الميداليات قبل 24 ساعة من نهاية منافسات أولمبياد باريس إلى ثلاث ميداليات متنوعة ذهبية وفضية وبرونزية للثلاثي أحمد الجندي ذهبية الخماسي الحديث وفضية سارة سمير في رفع الأثقال وبرونزية محمد السيد في سلاح المبارزة.