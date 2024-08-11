وزير الدفاع الإسرائيلي: آمل ألا يوسع حزب الله وإيران الحرب

أعرب وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، اليوم الأحد، عن أمله ألا توسع إيران وحزب الله اللبناني الحرب في منطقة الشرق الأوسط.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، مساء الأحد، عن جالانت: «كل من إيران وحزب الله عليهم أن يعرفوا أن كل من يؤذينا بطريقة جديدة فمن المحتمل أن نؤذيهم بطريقة لم يستخدمها الجيش الإسرائيلي من قبل».

שר הביטחון גלנט: "האויבים מאיראן וחיזבאללה מאיימים לפגוע בנו בדרכים שלא פעלו בעבר - מי שיעשה זאת צפוי לפגיעה שלנו באופן בו לא פעלנו בעבר"@ItayBlumental

(צילום: אריאל חרמוני, משרד הביטחון) pic.twitter.com/MlKkHyHFe3 — כאן חדשות (@kann_news) August 11, 2024

يأتي هذا فيما نقلت القناة أيضا عن رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي الجنرال هرتسي هاليفي إجراءه تقييما للوضع الأمني في المنطقة الشمالية لبلاده، بعدما أجرى زيارة تفقدية للمنطقة نفسها، أمس السبت.

ومساء الجمعة، أكدت بعثة إيران الدائمة لدى الأمم المتحدة، أن إيران تأمل بأن يكون الرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، محددًا بإطار زمني وأن يتم بطريقة لا تضر بوقف إطلاق النار المحتمل في قطاع غزة.