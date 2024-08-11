 وزير الدفاع الإسرائيلي: آمل ألا يوسع حزب الله وإيران الحرب - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزير الدفاع الإسرائيلي: آمل ألا يوسع حزب الله وإيران الحرب


نشر في: الأحد 11 أغسطس 2024 - 6:27 م | آخر تحديث: الأحد 11 أغسطس 2024 - 6:27 م

أعرب وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، اليوم الأحد، عن أمله ألا توسع إيران وحزب الله اللبناني الحرب في منطقة الشرق الأوسط.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، مساء الأحد، عن جالانت: «كل من إيران وحزب الله عليهم أن يعرفوا أن كل من يؤذينا بطريقة جديدة فمن المحتمل أن نؤذيهم بطريقة لم يستخدمها الجيش الإسرائيلي من قبل».

يأتي هذا فيما نقلت القناة أيضا عن رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي الجنرال هرتسي هاليفي إجراءه تقييما للوضع الأمني في المنطقة الشمالية لبلاده، بعدما أجرى زيارة تفقدية للمنطقة نفسها، أمس السبت.

ومساء الجمعة، أكدت بعثة إيران الدائمة لدى الأمم المتحدة، أن إيران تأمل بأن يكون الرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، محددًا بإطار زمني وأن يتم بطريقة لا تضر بوقف إطلاق النار المحتمل في قطاع غزة.

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