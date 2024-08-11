اعتقالات بعد تظاهر عشرات الآلاف ضد استخراج الليثيوم في صربيا

ألقي القبض على العديد من المتظاهرين بعد أن تظاهر عشرات الآلاف من الأشخاص في بلجراد ضد الاستخراج المخطط له من الليثيوم في صربيا.

وفي أعقاب دعوة من العديد من جمعيات حماية البيئة، تجمع المتظاهرون في ساحة مركزية في العاصمة الصربية مساء أمس السبت تحت شعار "لن يكون هناك مناجم".

وشارك ما بين 24 ألفا و27 ألف شخص في الاحتجاج، وفقا لتقديرات الشرطة، في حين قدر المراقبون غير الحكوميين العدد بنحو 40 ألفا.

واحتل بعض المتظاهرين خطوط القضبان الخاصة بالسكك الحجيجية في محطتين في العاصمة الصربية، مما أدى إلى عرقلة حركة القطارات هناك. ولم تقم الشرطة بإخلاء المحطات إلا صباح الأحد حيث بقيت مجموعات أصغر من المتظاهرين.

وتم اعتقال ما مجموعه 19 متظاهرا.

وأدان الرئيس ألكسندر فوتشيتش الحصار لكنه أشار إلى الانفتاح على الحوار وكذلك استفتاء محتمل على مشروع الليثيوم في وادي يادار في غربى صربيا ، موطن أكبر رواسب الليثيوم في أوروبا.

يشار إلى أن هذه المادة الخام مهمة لإنتاج السيارات الكهربائية.

وفي يوليو من هذا العام ، أعطت بلجراد الضوء الأخضر لاستخراج الليثيوم ، بعد أن أوقفته مؤقتا قبل عامين تحت ضغط من دعاة حماية البيئة.

وفي 19 يوليو، وقعت الحكومة الصربية إعلان نوايا بحضور المستشار الألماني أولاف شولتس ونائب رئيس المفوضية الأوروبية ماروش شيفكوفيتش، والذي يهدف إلى تمكين استخراج المعدن الخفيف المرغوب فيه بشدة في وادي يادار بشكل صديق للبيئة.

وتهدف ألمانيا والاتحاد الأوروبي في المقام الأول إلى تقليل الاعتماد على الصين في المشروع. وتسيطر الصين على جزء كبير من استخراج ومعالجة الليثيوم في جميع أنحاء العالم.