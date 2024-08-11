 البرلمان التركي يستعد لاستضافة الرئيس الفلسطيني 15 أغسطس الجاري - بوابة الشروق
الأحد 11 أغسطس 2024 3:45 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

البرلمان التركي يستعد لاستضافة الرئيس الفلسطيني 15 أغسطس الجاري

البرلمان التركي
البرلمان التركي
وكالات
نشر في: الأحد 11 أغسطس 2024 - 2:59 م | آخر تحديث: الأحد 11 أغسطس 2024 - 2:59 م

يستعد البرلمان التركي لاستضافة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، يوم 15 أغسطس الجاري، لإلقاء خطاب يتحدث فيه عن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وبسبب زيارة عباس، دعا رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش، النواب إلى جلسة استثنائية، سيديرها بنفسه.

وبحسب وكالة الأنباء التركية «الأناضول»، سيكون في مقدمة الحضور الرسمي للجلسة الاستثنائية، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ومن المقرر دعوة ممثلي الأحزاب السياسية والسفراء وممثلي البعثات الأجنبية والصحفيين لحضور الجلسة الاستثنائية.

كما ستتم دعوة المصابين الفلسطينيين الذين يتلقون العلاج في تركيا بعد إصابتهم في الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة.

وبمناسبة استضافة الرئيس الفلسطيني، سيتم رفع التدابير الأمنية في مقر البرلمان التركي بالعاصمة أنقرة.

وعقب كلمة قصيرة لقورتولموش، من المقرر أن يصعد عباس إلى كرسي الجمعية العامة للبرلمان التركي، ليتحدث للنواب الأتراك عن الهجمات الإسرائيلية على غزة.

وسيتم افتتاح معرض في البرلمان التركي يضم صورًا لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، الذي اغتيل في العاصمة الإيرانية طهران، والتي التقطت خلال زياراته لتركيا.

وسيتضمن المعرض أيضاً وثائق من الأرشيف العثماني بخصوص فلسطين، وبيانات البرلمان التركي بشأن فلسطين.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك