فنادق جامعة الأقصر توقع بروتوكول لتدريب ذوي الهمم على أعمال السياحة والضيافة

استقبلت الدكتورة صابرين عبد الجليل، القائم بأعمال رئيس جامعة الأقصر، كلا من الدكتور مايكل مجدي زكي، وكيل كلية السياحة والفنادق لشئون التعليم والطلاب، وسلام محمد أحمد، أخصائي المشروعات بإحدى المؤسسات التنموية والدكتور إبراهيم محمد المنسق العام، وذلك تفعيلًا لبنود الاتفاقية؛ وبدء الإعداد لتدريب 25 متدربًا من ذوي الهمم على أعمال السياحة والضيافة.

وأوضحت عبد الجليل، أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار تحقيق عملية دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع.

وأضافت عبد الجليل، أن الاتفاقية تضمنت أيضا تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة للمشاركة في سوق العمل؛ مؤكدة أنه بموجب هذا التعاون يتم إتاحة فرص عمل لهم بالمؤسسات العاملة في المجال السياحي والفندقي.