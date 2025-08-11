محافظ الفيوم يكرم أوائل الثانوية والأزهرية والدبلومات الفنية

شهد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، احتفالية تكريم أوائل الثانوية العامة، والثانوية الأزهرية، والدبلومات الفنية على مستوى المحافظة للعام الدراسي 2024/2025، والتي أُقيمت مساء اليوم بمدرسة الرسالة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد التوني، نائب المحافظ، والدكتور خالد خلف قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم، والشيخ محمود حسانين، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الفيوم الأزهرية، والدكتورة مرفت عبد العظيم، عضو مجلس النواب، والدكتورة منى الخشاب، عضو مجلس الشيوخ، وخالد فراج، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، ورشا يوسف، وكيل مديرية التربية والتعليم، ومديري الإدارات التعليمية، ومديري عموم المديرية، وأولياء أمور الطلاب المكرمين.

أعرب محافظ الفيوم عن سعادته بوجوده بين هذه الكوكبة من أبناء المحافظة المتفوقين، مقدماً لهم تهانيه القلبية، ومطالبًا إياهم ببذل مزيد من الجهد والاستمرار في تفوقهم العلمي خلال المرحلة الجامعية.

ووجه "الأنصاري" رسالة إلى أبنائه الطلاب والطالبات، حثهم خلالها على مواصلة طلب العلم والاجتهاد في الدراسة، واقتناص الفرص المتاحة للتعلم، مؤكدًا أهمية التعليم في بناء الأمم وتقدم الشعوب، ودور الأزهر الشريف في نشر تعاليم الدين الوسطي الحنيف. كما ثمّن جهود الآباء والأمهات في رعاية أبنائهم ودعمهم حتى بلوغ التفوق، موجهاً الشكر لقيادات مديرية التربية والتعليم على جهودهم البناءة في خدمة العملية التعليمية.

وأضاف المحافظ أن نجاح العملية التعليمية لا يأتي من فراغ، بل هو نتاج منظومة متكاملة يقف خلفها معلمون وإدارات تعمل بكل جهد لتوصيل المعلومة إلى الطلاب وحثهم على التميز، مشددًا على أن كل فرد يحمل على عاتقه مسؤولية الحفاظ على تاريخ مصر العريق، بما يتطلب مزيدًا من الجهد والعمل.

تضمن الحفل فقرات فنية لكورال مديرية التربية والتعليم، وفقرات شعرية، واستعراضًا بلغة الإشارة لطالبات مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع، إلى جانب عرض فيديو عن جهود وإنجازات قطاع التعليم بالمحافظة. وفي ختام الحفل، سلّم محافظ الفيوم شهادات التقدير للطلاب المتفوقين في الثانوية العامة، والثانوية الأزهرية، والدبلومات الفنية، ومدارس النور للمكفوفين، ومدارس المتفوقين. كما كرّم عددًا من قيادات مديرية التربية والتعليم، فيما قدّم وكيل الوزارة درع المديرية للدكتور أحمد الأنصاري تقديرًا لجهوده في خدمة العملية التعليمية بالمحافظة.