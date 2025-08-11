محافظ كفر الشيخ: مجرى نهر النيل آمن ولا يوجد به تعديات

قال اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ، إنَّه يتم منع التعديات على مجرى نهر النيل من المهد، كما يتم التعامل مع أي منها فور حدوثها، مؤكدا أن المجرى آمن تماما.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة «إكسترا نيوز»، مساء الأحد، أنه جولته اليوم مع الدكتور هاني سويلم لمجرى نهر النيل في إطار محافظة كفر الشيخ لم ترصد أي تعديات.

وأشار إلى الحرص الكامل على وصول المياه إلى المزارعين في كافة أرجاء المحافظة، وكذلك الاطمئنان إلى وصول مياه الشرب إلى المزارعين.

ونوه بأن الجولة التي أجريت في مدينة دسوق جاءت للاطمئنان على الخدمات المقدمة للمواطنين هناك بصفة عامة وليس المياه فقط، مؤكدا الحرص على تلبية كل احتياجات المواطنين والتعامل مع الشكاوى التي يتقدمون بها.

وأفاد بأن أغلب المشكلات التي يعاني منها المواطنون يتم حلّها على الفور، ومن بينها مطلب الأهالي برصف أحد الطرق في المدينة، موضحًا أن هذا الطريق مدرج ضمن خطة العمل 2025 - 2026.

وأجرى وزير الموارد المائية والري، اليوم الأحد، جولة نيلية على الطبيعة لتفقد حالة نهر النيل فرع رشيد وجسوره بنطاق محافظات القليوبية والجيزة والغربية والبحيرة والمنوفية وكفر الشيخ.

جاء ذلك للاطمئنان على حالة المجرى ومتابعة أعمال إزالة الحشائش وورد النيل.