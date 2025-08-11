 ثلاثة صفقات في ختام تدعيمات الفريق الأول لكرة القدم بنادي المنيا - بوابة الشروق
الإثنين 11 أغسطس 2025 1:59 ص القاهرة
ثلاثة صفقات في ختام تدعيمات الفريق الأول لكرة القدم بنادي المنيا

ماهر عبد الصبور
نشر في: الإثنين 11 أغسطس 2025 - 1:28 ص | آخر تحديث: الإثنين 11 أغسطس 2025 - 1:29 ص

اختتم الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المنيا صفقاته استعداداً للموسم الجديد بضم ثلاثة لاعبين لتدعيم الصفوف.

وأعلن الكابتن شديد قناوي المدير الفني للمنيا عن ضم كل من: نادر موسي "مساك" قادماً من نادي الحوراء السعودي ، وسبق له اللعب في القناة، طلائع الجيش، والأمجاد السعودي.

كما تم ضم اللاعب محمد توفيق قادماً من الإنتاج الحربي، والذي سبق له اللعب لأندية أسمنت أسيوط، ويعد من أبناء نادي المنيا ولعب للفريق الأول وقطاع الناشئين.

تم كذلك ضم اللاعب عبد المنعم مستور جناح فريق طلائع الأسطول ، والذي لعب لأندية أبو قير للأسمدة، و مياه البحيره، وجمهورية شبين.


