أحزمة نارية إسرائيلية ونسف مبان سكنية في حي الزيتون بغزة

• في تصعيد جاء بعد يومين من إقرار الحكومة الإسرائيلية خطة لاحتلال قطاع غزة بالكامل، بدءا من مدينة غزة، وبعد ساعات فقط من اتصال هاتفي بين نتنياهو وترامب بشأن الخطة

نفّذ جيش الاحتلال الإسرائيلي، ليلة الأحد/ الإثنين، سلسلة أحزمة نارية على حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، نسف على إثرها عدة مبان سكنية بالحي.

وقال شهود عيان للأناضول، إن الجيش الإسرائيلي نفذ سلسلة أحزمة نارية على حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، وسط سماع لأصوات الانفجارات في كافة أنحاء القطاع.

وأضاف الشهود أن الضربات الإسرائيلية الكثيفة تسببت بنسف عدة مبان سكنية في الحي، ولم يُعرف على الفور الخسائر البشرية الناجمة عنها.

وأوضح مراسل الأناضول أن الجيش الإسرائيلي قصف بالمدفعية والطيران الحربي بشكل كثيف المناطق الجنوبية والشرقية لمدينة غزة.

وجاء هذا التصعيد بعد يومين من إقرار الحكومة الإسرائيلية فجر الجمعة، خطة لاحتلال قطاع غزة بالكامل، ضمن حرب إبادة جماعية مستمرة للشهر الـ22، وسط تحذيرات داخلية ودولية ومن خطورة ذلك على الأسرى الإسرائيليين بغزة.

وتزامنا مع الضربات، استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي بغارة خيمة للصحفيين في محيط مستشفى الشفاء بغزة، استشهد على إثرها 5 من طاقم قناة الجزيرة بغزة بينهم أنس الشريف ومحمد قريقع.

وجاء التصعيد الإسرائيلي أيضا بعد ساعات من مكالمة هاتفية بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ناقشا فيها خطة إسرائيل لاحتلال قطاع غزة.

وفجر الجمعة، أقر الكابنيت خطة تبدأ باحتلال مدينة غزة، عبر تهجير سكانها البالغ عددهم نحو مليون نسمة إلى الجنوب، ثم تطويق المدينة وتنفيذ عمليات توغل في التجمعات السكنية.

ويلي ذلك مرحلة ثانية تشمل احتلال مخيمات اللاجئين وسط القطاع، التي دمرت إسرائيل أجزاء واسعة منها، ضمن حرب متواصلة بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر 2023.