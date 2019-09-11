أمريكا تعلن عقوبات جديدة على جماعات منها حماس والدولة الإسلامية

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أعلنت الولايات المتحدة يوم الثلاثاء فرض عقوبات على ”مجموعة واسعة من الإرهابيين وأنصارهم“، منها حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) والحرس الثوري الإيراني، وذلك عشية الذكرى الثامنة عشرة لهجمات الحادي عشر من سبتمبر أيلول.

وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان أن العقوبات تستهدف 15 قياديا وفردا وكيانا تابعين لجماعات منها حماس وتنظيما القاعدة والدولة الإسلامية والحرس الثوري الإيراني.

وجرى تطبيق العقوبات باستخدام أدوات جديدة واردة في أمر تنفيذي أقر الرئيس دونالد ترامب تحديثا له في الآونة الأخيرة.

وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين ”منذ هجمات الحادي عشر من سبتمبر المروعة، أعادت الحكومة الأمريكية تركيز جهودها المتعلقة بمكافحة الإرهاب على التكيف الدائم مع ما يطرأ من تهديدات“.

وأضاف ”يعزز أمر الرئيس ترامب التنفيذي المحدّث لمكافحة الإرهاب من السلطات التي نستخدمها لاستهداف الموارد المالية للجماعات الإرهابية وقادتها بغية ضمان أنها (السلطات) قوية قدر الإمكان“.

ومن بين المستهدفين بالعقوبات زاهر جبارين المقيم في تركيا ويرأس المكتب المالي لحماس ومحمد سعيد أيزدي مسؤول مكتب فلسطين بفيلق القدس الإيراني في لبنان.

وذكر بيان وزارة الخزانة أن العقوبات تستهدف أيضا عضوا في تنظيم القاعدة يقيم في البرازيل ومواطنا من المالديف مسؤولا عن تجنيد مقاتلين لصالح فرع تنظيم الدولة الإسلامية الناشط في أفغانستان وأحد نشطاء جماعة تابعة للدولة الإسلامية في الفلبين.

واستهدفت العقوبات كذلك عددا من مكاتب الصرافة وشركة مجوهرات في جنوب تركيا.

وتعني العقوبات حظر التصرف في أي ممتلكات للأشخاص أو الكيانات المذكورة ومنع أي مواطن أمريكي بصفة عامة من التعامل مع هؤلاء الأشخاص أو تلك الكيانات.