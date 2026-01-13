أيام تفصل عشاق صراع العروش عن مسلسل فارس الممالك السبع المشتق من نفس العالم

- 18 يناير عرض أولى حلقات الموسم الأول من المسلسل

- الجمهور على موعد مع «آل التنين» فى النصف الثانى من العام

تستعد شبكة HBO العالمية، لطرح مسلسل «فارس الممالك السبع ــ A Knight of the Seven Kingdoms»، والمشتق من عالم سلسلتهم الشهيرة «صراع العروش ــ Game of Thrones»، خلال عام 2026، المسلسل الأول هو «فارس الممالك السبع ــ A Knight of the Seven Kingdoms»، يوم 18 يناير الجارى.

ويعيد مسلسل «فارس الممالك السبع»، وهو ثانى عمل مشتق من السلسلة الملحمية الشهيرة «صراع العروش»، بعد مسلسل «آل التنين ــ House of the Dragon» الملىء بالمغامرات والمعارك والتنانين، والذى بدء عرضه عام 2022.

ومن المقرر أن يتسم «فارس الممالك السبع» بملامح أكثر دفئا وإنسانية، من جانب عالم (ويستروس) والممالك الست الأخرى، وتدور أحداثه قبل 100 عام من أحداث سلسلة «صراع العروش»، وبعد 72 عاما من أحداث سلسلة «آل التنين».

ويستند المسلسل الجديد إلى مجموعة الروايات القصيرة التى ألّفها الكاتب جورج آر. آر. مارتن تحت عنوان «Dunk and Egg Tales»، وتدور أحداثه فى مرحلة ما زالت فيها سلالة التارجيريان تحكم العرش الحديدى، بينما لم يختفِ من الذاكرة بعد آخر مشهد لتنين حى، وتتمحور القصة حول الفارس (سير دنكان الطويل)، وتابعه الصغير (إيج)، وهما بطلان غير متوقعين يجوبان أراضى ويستروس فى زمن تسوده قيم الفروسية والشرف والمنافسات القتالية.

وصرح الكاتب والمنتج التنفيذى جورج آر. آر. مارتن أن «فارس الممالك السبع» سيكون أقصر من سلسلتى «صراع العروش» و«آل التنين»، وسيتميز بنغمة أكثر خفة وإنسانية، على الرغم من طابعه الواقعى القريب، مؤكدا أن مفاجآت ويستروس تبقى حاضرة دائمًا، ولا يبقى أحد بمأمن هناك.

أما المشرف على العمل إيرا باركر، فأشار إلى أن المسلسل سيغوص فى تفاصيل الحياة الواقعية فى العصور الوسطى، قائلاً: «أردنا أن يشعر المشاهد بما يشعر به دنك، أن يلمس الوحل والبرد والتعب. هذه ليست ملحمة فخمة، بل حكاية قريبة من الأرض والناس»، مضيفا أن العمل يبتعد عن السحر والعجائب ليقترب من طابع تاريخى قاس يشبه إنجلترا فى القرن الرابع عشر، حيث الفقر والبرد وصراع الفرسان للبقاء فى عالم يزداد قسوة.

المسلسل من بطولة سام سبرويل، ودانيل إنجز، وبيرتى كارفل، وفين بينيت، وهنرى أشتون، وديكستر سول أنسيل، وإدوارد أشلى، وشون توماس، ودانى ويب، ويوسف قرقور، وتوم فون لولر، وستيف وول، وروس أندرسون، وقام كل من عزيزة بارنز، وهيرام مارتينيز بكتابة السيناريو بالتعاون مع المؤلف جورج أر. أر. مارتن، ومن إخراج اوين هاريس، وسارة أدينا سميث.

ومن المقرر أن تطرح الشبكة الموسم الثالث من مسلسل «آل التنين ــ House of the Dragon»، فى النصف الثانى من العام الجارى، ليستكمل بقية أحداث قصة صراع (آل تارجريان) المعروف باسم «رقصة التنانين»، والذى نشأ بسبب الخلاف حول من الأحق بأن يكون الوريث الشرعى لكرسى عرش الممالك السبع، بعد الملك (فيسيريس تارجارين)، هل هى ابنته الكبرى (راينيرا تارجيريان) والتى أقرر أثناء حياته بأنها وريثته الشرعية لتكون أول ملكة تحكم الممالك السبع، أم هو ابنه (إيجون) أكبر أبنائه الذكور من زوجته الثانية (أليسينت هايتاور).

ويتوقع الجمهور أحداث حماسية ودرامية مثيرة مع انطلاق الموسم القادم من هذه السلسلة التمهيدية لمسلسل «صراع العروش» المقتبس عن رواية «النار والدم» لجورج أر. أر. مارتن، وستزداد المواجهة بين الفريق الأسود والفريق الأخضر ضراوة ودموية، بعد اتجاه كلى الفريقين لقتل أطفال كل من الفريق المنافس.

ويشارك فى بطولة «آل التنين» كل من مات سميث، وأوليفيا كوك، وإيما دارسى، وستيف توسان، وإيف بيست، وجراهام مكتافيش، وماثيو نيدهام، وهارى كوليت، وتوم جلين ــ كارنى، وايوان ميتشيل، وبيثانى أنطونيا، وفيا سابان، وريس أيفانز، وفيبى كامبل، وفينسينت ريجان، وسونويا ميزونو، وجيفرسون هال، وقام بكتابة السيناريو ريان جاى كوندال بالاشتراك مع مؤلف السلسلة جورج أر.أر. مارتن، وهو من إخراج ألان تايلور.