 إنترنت فضائي مجاني في إيران.. سبيس إكس ألغت رسوم الاشتراك خلال الاحتجاجات - بوابة الشروق
الثلاثاء 13 يناير 2026 11:00 م القاهرة
إنترنت فضائي مجاني في إيران.. سبيس إكس ألغت رسوم الاشتراك خلال الاحتجاجات

وكالات
نشر في: الثلاثاء 13 يناير 2026 - 10:41 م | آخر تحديث: الثلاثاء 13 يناير 2026 - 10:41 م

بدأت شركة «سبيس إكس» التابعة لإيلون ماسك تقديم خدمة الإنترنت الفضائي «ستار لينك» مجانًا في إيران، في ظل احتجاجات دامية وانقطاع للإنترنت مستمر منذ أيام، حسبما نقلت شبكة «بلومبرج».

وبحسب أحمد أحمديان، المدير التنفيذي للمجموعة الأمريكية «هوليستك ريزيلينس» التي تعمل مع إيرانيين لتأمين الوصول إلى الإنترنت، فقد ألغت «سبيس إكس» رسوم الاشتراك داخل إيران.

وتتيح تلك الخطوة للأشخاص الذين يمتلكون أجهزة الاستقبال في البلاد استخدام خدمة «ستار لينك» دون دفع مقابل.

وأكد شخص مطلع على عمليات «ستار لينك» تقديم الخدمة المجانية، طالبًا عدم الكشف عن هويته لأن المعلومات غير معلنة.

ولم ترد «سبيس إكس» على طلب للتعليق، بحسب قناة «الشرق الإخبارية».

