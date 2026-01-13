أعلن قطاع الإنتاج الوثائقى بشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن إنتاجه الفيلم الوثائقى «شاهين.. ابن النيل»، استعدادا لعرضه على قناة «الوثائقية» خلال الفترة المقبلة، احتفالا بعيد الميلاد المئة للمخرج يوسف شاهين.

يوثق الفيلم سيرة يوسف شاهين بوصفه أحد أهم صُنّاع السينما فى مصر والعالم، بدءًا من نشأته السكندرية وشغفه بالفن، وسفره إلى الولايات المتحدةالأمريكية للدراسة، ثم عودته إلى مصر وإخراجه أول أفلامه «بابا أمين» عام 1950، الذى انحاز فيه إلى قيمة الأسرة، وتقديمه ثانى تجاربه «ابنالنيل» عام 1951، الذى حمل رؤية واقعية ترصد أخطار الفيضان على حياة البسطاء من المصريين.

كذلك يرصد الفيلم إيمانه بمبادئ ثورة يوليو، ودفاعه عن القومية العربية فى أعمالٍ مثل «جميلة» عام 1958، و«الناصر صلاح الدين» عام 1963، وإصراره ــ بوصفه مفكرًا سينمائيًّا ــ على مواجهة صدمة يونيو 1967 فى فيلم «الأرض» عام 1970، ثم «العصفور» عام 1972، حتى جاءت انتصارات أكتوبر عام 1973.

كما يتناول الفيلم حرص شاهين على مزج فصول من سيرته الذاتية ببعض المحطات التاريخية فى أفلام جمعت بين هموم الإنسان والوطن، مثل «إسكندرية ليه»، و«حدوتة مصرية»، و«إسكندرية كمان وكمان»، و«إسكندرية نيويورك».

ويسلط الفيلم الضوء أيضًا على عددٍ من القضايا المجتمعية التى حرص شاهين على تناولها، مثل تحذيره من خطورة التطرف الدينى والإرهاب فى أفلام مثل «المصير»، و«الآخر».

ويأتى الفيلم بمشاركة عدد من أفراد عائلة «يوسف شاهين»، بالإضافة إلى حشد من رفاق رحلته من نجوم الفن وصُنّاع السينما، والمفكرين، والمثقفين، والنقاد.