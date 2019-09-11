فرص عقد اجتماع بين ترامب وروحاني تتحسن بعد إقالة جون بولتون

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه يرغب في الجلوس مع الرئيس الإيراني حسن روحاني، وهي خطوة ستمثل خروجا على السياسة الأمريكية تجاه إيران، والتي استمرت أربعة عقود من الزمان.

ومع إقالة جون بولتون من منصب مستشار الأمن القومي، فإن فرص عقد ذلك الاجتماع بدأت تتحسن، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء.

وبنى بولتون حياته المهنية على انتهاج موقف متشدد تجاه إيران، والدعوة منذ فترة طويلة إلى شن هجمات وقائية على البلاد لتدمير برنامجها النووي.

وأثارت إقالته المفاجئة أمس الثلاثاء تكهنات على الفور - وقلقا في بعض الأوساط- بأن الحملة الأمريكية الرامية إلى ممارسة "أقصى ضغط" ، ربما تخف حدتها ، في محاولة لإغراء الزعماء الإيرانيين للجلوس على طاولة المفاوضات.

وكان ترامب قد أعلن أمس الثلاثاء، أنه طالب مستشاره للأمن القومي جون بولتون، بالاستقالة، مشيرا إلى خلافات قوية مع مساعده.

ونقلت بلومبرج عن ترامب القول إنه أقاله لأنه "اختلف بشدة" مع العديد من مواقفه.

وأضافت بلومبرج أن الإقالة جاءت بسبب الخلاف حول التفاوض مع حركة طالبان.