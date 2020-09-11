كشف حفيظ بلايلي والد الجزائري يوسف بلايلي لاعب الأهلي السعودي، عن دخول أندية القمة في الدوري المصري، الأهلي والزمالك وبيراميدز، في مفاوضات لضم نجله خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال والد ووكيل أعمال اللاعب، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "النهار": "يوسف مرتبط بعقد مع أهلي جدة، ولا توجد مشاكل بينه وبين النادي، هو يريد فقط تغيير الأجواء".

وأضاف: "مسئولو الأهلي المصري كانوا في مفاوضات مع أهلي جدة، من أجل الوصول لاتفاق لرحيل اللاعب، لأنه يرتبط بعقد مع الفريق السعودي".

وواصل: "على حسب معلوماتي فإن مسئولي الأهلي تفاهموا مع أهلي جدة، وبطل مصر فريق كبير ولديه ألقاب كثيرة".

وتابع كاشفًا: "كان هناك اتصالات مع مسئول من الزمالك ولكن الأمور توقفت، وأيضًا مع شخص آخر من بيراميدز، وهناك مفاوضات من الترجي التونسي أيضًا".

واختتم: "الأهلي والزمالك وبيراميدز فرق جيدة، ولكن اللاعب يفضل النادي الذي يقدم عرضًا ماديًا جيدًا، والأكثر اهتمامًا وجدية لضم بلايلي هو الأهلي".