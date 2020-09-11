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محافظ البنك المركزي البولندي: أسعار الفائدة بالبلاد تستقر عند أنسب مستوى لها

بولندا - ارشيفية
بولندا - ارشيفية
(د ب أ)
نشر في: الجمعة 11 سبتمبر 2020 - 8:30 م | آخر تحديث: الجمعة 11 سبتمبر 2020 - 8:30 م
قال محافظ البنك المركزي البولندي آدم جلابينسكي إن أسعار الفائدة هي الآن عند أنسب مستوى لها، نافيا أي شكوك حيال ذلك.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة عن جلابينسكي قوله فى تصريحات صحفية إن خفض أسعار الفائدة في الماضي "حقق استقرارا لوضعنا ومنع حدوث انهيار اقتصادي أكبر خلال الأزمة، التي تجاوزناها بالفعل"، في إشارة إلى جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف أنه "حيث إن نمونا الاقتصادي يتعزز، وعندما نكون في مرحلة من التوسع المتسارع على مسار ثابت، فحينئذ، سترتفع بالطبع أسعار الفائدة ذات يوم".

وأشار جلابينسكي إلى أنه لا يستبعد أن يشتري البنك المركزي المزيد من الذهب "بعد فترة من الوقت". وكانت هيئة النقد قد اشترت سبائك من الذهب في عامي 2018 و2019.

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