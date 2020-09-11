السفير العراقي: حريصون على دعم العلاقات الثنائية مع مصر وخاصة فى مجالات التعليم العالى والبحث العلمى

حسام الملاح: العلاقات التاريخية بين مصر والعراق متميزة وقوية



أجرى السفير أحمد نايف سفير العراق بالقاهرة والوفد المرافق له زيارة لجامعة النهضة، بحضور الدكتور حسام الملاحى رئيس جامعة النهضة والمهندس محمد الرشيدى رئيس مجلس أمناء الجامعة، ومخاقظ بني سويف، ونواب المحافظ لمناقشة أوجه التعاون المختلفة.

وتفقد السفير العراقي وحدات الجامعة والتى شملت المراكز والمعامل والمستشفى التعليمي، وبعض كليات الجامعة.

وشاهد الوفد العراقي خلال الزيارة فيلمًا تسجيليًا حول الجامعة وأساليب الدراسة الحديثة وشراكات الجامعة مع عدد من الجامعات الأجنبية المرموقة فى تخصصاتها المختلفة الطب البشرى، طب وجراحة الفم والأسنان، والصيدلة، العلاج الطبيعى، الحاسب الآلى، والهندسة، الإعلام والعلاقات العامة، إدارة الأعمال.

كما شهدت الزيارة عقد اجتماع بحضور السفير العراقي والوفد المرافق له وقيادات الجامعة، وأشار الدكتور حسام الملاحى رئيس الجامعة فى كلمته أثناء الاجتماع إلى قوة العلاقات التاريخية المتميزة التى تجمع بين مصر والعراق.

وأوضح ملامح نظام التعليم الحديث بالجامعة، و سعى إدارة الجامعة إلى توطيد التعاون والعلاقات التعليمية بين جامعة النهضة والجامعات العراقية.

وأكد السفير العراقي خلال الاجتماع على عمق العلاقات التاريخية بين العراق ومصر.

وأشاد بالتواصل بين القيادات السياسية فى البلدين، وأكد أيضًا على حرص العراق على دعم العلاقات الثنائية بين مصر والعراق خاصة فى مجالات التعليم العالى والبحث العلمى.

كما أشاد السفير العراقي خلال الاجتماع بالإمكانات الهائلة التى توفرها الجامعة من مراكز بحثية ومعامل ومختبرات ومستشفيات ترتقى بالعملية التعليمية.

وطالب بدعم التعاون بين جامعة النهضة والجامعات العراقية، وتبادل الزيارات بين الأساتذة فى التخصصات العلمية المختلفة.