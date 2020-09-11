اليونان تعزز وجود الشرطة في ليسبوس بعد حريق مخيم للمهاجرين

كثفت الحكومة اليونانية، اليوم الجمعة، الوجود الشُرطي في جزيرة ليسبوس في ظل تصاعد التوترات بمخيم "موريا" المكتظ باللاجئين عقب حريق مدمر به.

ووصل إلى ميتيليني، عاصمة الجزيرة, صباح اليوم عبَّارة على متنها عدة حافلات تقل قوات إضافية من شرطة مكافحة الشغب، ومدفعي مياه، بحسب ما عرضه التلفزيون اليوناني.

وقضى أكثر من 12 ألف مهاجر ليلة ثالثة على التوالي في العراء، بعدما دمر الحريق المخيم المكتظ والمزري في الجزيرة.

وأضرم البعض النار في الأجزاء المتبقية من المخيم والحقول المحيطة به، كما هاجموا الشرطة في الموقع.

وجاء تعزيز التواجد الشرطي أيضا استجابة لسكان الجزيرة الذين بدأوا يزدادون غضبا من الوضع.

ويقول الكثير منهم، بما في ذلك كل العمد تقريبا، إنهم لا يريدون المزيد من اللاجئين في جزيرتهم بعد الحريق. وقال كوستاس موتزوريس، حاكم منطقة شمال إيجة، عبر التلفزيون اليوناني: "يجب أن يرحلوا جميعا. لا مخيمات في ليسبوس بعد اليوم".

وهناك مخاوف من وجود تفش غير مسيطر عليه لفيروس كورونا في ليسبوس. وحتى الآن أظهرت النتائج إيجابية تحاليل 35 مهاجرا للفيروس. وبعد الحريق، لم تستطع الشرطة سوى تحديد مكان ثمانية منهم، بحسب تقارير رسمية.