بريطانيا تعلن عن اتفاق تجاري تاريخي مع اليابان

أعلنت بريطانيا عن اتفاقية تجارية "تاريخية" مع اليابان اليوم الجمعة، مشيدة بها باعتبارها أول صفقة تجارية كبيرة للبلاد منذ خروجها رسميا من الاتحاد الأوروبي.



تم الاتفاق على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين المملكة المتحدة واليابان من حيث المبدأ خلال مكالمة فيديو بين وزيرة التجارة الدولية البريطانية ليز تروس ووزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي.



وكتب رئيس الوزراء بوريس جونسون عبر موقع تويتر: "لقد استعدنا السيطرة على سياستنا التجارية وسنواصل الازدهار كدولة تجارية خارج الاتحاد الأوروبي".



وقالت الحكومة البريطانية إنه من المتوقع أن تعزز الاتفاقية التجارة مع اليابان بما يقدر بنحو 2ر15 مليار جنيه استرليني (5ر19 مليار دولار).



وقالت تروس في بيان: "هذه لحظة تاريخية بالنسبة للمملكة المتحدة واليابان كأول اتفاق تجاري كبير بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".



وأضافت: "الاتفاقية التي تفاوضنا بشأنها، في وقت قياسي وفي ظل ظروف صعبة، تتجاوز اتفاق الاتحاد الأوروبي الحالي مع اليابان بكثير، حيث أنها تضمن مكاسب جديدة للشركات البريطانية في قطاعتنا العظيمة في التصنيع والطعام والشراب والتكنولوجيا".