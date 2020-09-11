تفشي كورونا في إسرائيل يهدد بتأجيل أول زيارة رسمية لوفد إماراتي

أعلن وزير العلوم الإسرائيلي إزهار شاى، اليوم الجمعة، أن أول زيارة رسمية يقوم بها وفد من الإمارات إلي إسرائيل، والتي كان من المقرر مبدئيا القيام بها في 22 سبتمبر الجاري، قد تتأجل أو تتم في ظل قيود العزل العام الذي أصبح وشيكا بسبب تفشي فيروس كورونا في إسرائيل.

وقال شاي، الذي شارك أحد كبار مساعديه في رحلة الوفد الإسرائيلي الأمريكي إلي أبوظبي نهاية الشهر الماضى، في تصريحات لإذاعة تل أبيب 102 إف.إم إنه "على ما يبدو، ستتأجل (زيارة الوفد الإماراتي) أو يتم اللجوء إلى صيغة خاصة".

وأضاف شاي: "أعتقد أنهم سيقدرون أيضا حقيقة أننا نحمي صحة المواطنين، وإذا اضطررنا إلى تأجيل زيارة الوفد، فسوف يتفهمون هذا ويقبلونه".

وقال مصدر مطلع على خطط الزيارة إن من المتوقع قيام مبعوثين إماراتيين بزيارة لإسرائيل ردا على زيارة لأبوظبي قام بها مبعوثون إسرائيليون وأمريكيون كبار الأسبوع الماضي. وأكد مسؤولون إسرائيليون وجود مثل هذه الخطة لكن الإمارات لم تؤكدها، وفقا لوكالة رويترز.

وبعد زيادة إصابات كورونا في إسرائيل، وافق فريق العمل التابع لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على إغلاق على مستوى البلاد.

ومن المتوقع أن يدخل الإغلاق حيز التنفيذ الأسبوع المقبل، بعد تصويت مجلس الوزراء يوم الأحد، ويغطي فترة الأعياد اليهودية الرئيسية التي تمتد من 18 سبتمبر إلى 10 أكتوبر.

وسيوقع نتنياهو ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد اتفاق أقامة العلاقات بين البلدين في البيت الأبيض يوم الثلاثاء المقبل. وقال مساعدون إن نتنياهو وعائلته سيسافرون إلى واشنطن على متن طائرة خاصة في إجراء صحي احترازي، فيما يسافر باقي الوفد الإسرائيلي على طائرة ركاب مستأجرة.

وأعلنت إسرائيل، التي يبلغ عدد سكانها 9 ملايين نسمة، 146542 إصابة بفيروس كورونا و1077 حالة وفاة.

من جهة أخري، أعلنت شركة الطيران الإسرائيلية الخاصة "إسرا إير"، أمس الأول، أنها ستسير رحلات مباشرة بين تل أبيب وأبوظبي.

وقالت "إسرا إير"، ثاني أكبر ناقل جوي إسرائيلي بعد شركة العال، في بيان إنها "ستسير رحلات مباشرة إلى أبوظبي فور الحصول على الموافقات النهائية".

ونقل البيان عن جيل ستاف نائب المدير العام للشركة قوله "نشعر بفرح عارم لتمكننا من الإعلان عن تسيير رحلات مباشرة إلى أبوظبي"، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.