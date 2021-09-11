بروتوكول تعاون بين المهندسين والفضاء المصرية للتدريب في مجال الأقمار الصناعية

وقع هاني ضاحي نقيب المهندسين، ومحمد القوصي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية بروتوكول تعاون بين النقابة والوكالة، لتدريب المهندسين وطلاب كليات الهندسة، وتنمية مهاراتهم وقدراتهم لتأهيلهم لسوق العمل في مجال الفضاء والأقمار الصناعية.

وقالت النقابة فى بيان لها اليوم، إنه تم توقيع البروتوكول بمقر النقابة العامة للمهندسين في احتفالية اليوم السبت، بحضور حسن عبدالعليم أمين عام النقابة، ومحمد ناصر أمين صندوق النقابة وزينب عفيفي الأمين العام المساعد، وأحمد حشيش أمين الصندوق المساعد والمتحدث الإعلامي للنقابة، ومحمد العراقي نائب الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية.

وأكد هاني ضاحي نقيب المهندسين، أن النقابة حاليا تولى اهتماما كبيرا بإعداد وتأهيل المهندسين حديثي التخرج لسوق العمل وصقل خبرات جموع المهندسين، من أجل تحقيق مزيد من الازدهار المهني، مشيرا إلى أن النقابة وقعت أكثر من بروتوكول تعاون الغرض منها جميعا أن تكون النقابة نقطة انطلاق المهندس المصري لسوق العمل ليس داخل مصر فقط، وإنما في أفريقيا والدول العربية والأوربية، وجميع دول العالم.

وأضاف ضاحي أن مصر تعيش حاليا عهد جمهورية جديدة، تشهد العديد من المشروعات الاقتصادية والتنموية، والاجتماعية التي تستهدف تحسين مستوى معيشة المصريين وتحسين تصنيف مصر دوليا على جميع الأنشطة وفي كل المجالات سواء في الإسكان أو الطرق أو الطاقة، التي كنا نعاني عجزا كبيرا فيها، وأصبح لدينا فائض يعادل مرة ونصف من استهلاكنا.

وتابع: "كل تلك الإنجازات تحققت بفضل إرادة سياسية فولاذية لها رؤية ثاقبة وضعت بها استراتيجية مصر 2030، وهي الاستراتيجية التي نفذتها سواعد المصريين الوطنيين وفي المقدمة منهم المهندسين المصريين"، مضيفا أن أحد النقاط المهمة في تلك الاستراتيجية هو الاهتمام بعلوم الفضاء والطاقة النووية، وهو ما نسعي إليه عبر بروتوكول التعاون بين النقابة ووكالة الفضاء التي تتعاون معنا لأول مرة في تاريخ النقابة.

من جهته، أكد محمد القوصي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، أن سوق العمل العالمي مفتوح أمام المهندسين أصحاب الخبرات المتميزة في المجالات الحديثة المرتبطة بالفضاء والذكاء الاصطناعي والنانو تكنولوجي وهو ما سنسعي لتدريب مهندسي النقابة عليه من خلال هذا البرتوكول، لافتا إلى أن وكالة الفضاء المصرية لا تهدف إلى الربح، وهدفها الأول هو تطوير مهارات وقدرات مهندسي مصر في مجال الفضاء ولهذا خصصت قمر صناعي تعليمي لـ 32 كلية في مصر لتقديم علوم الفضاء والتكنولوجيا الحديثة، مؤكدا أن وكالة الفاء ستبدا فورا في تفعيل برتوكول التعاون مع النقابة.

وقال حسن عبدالعليم أمين عام النقابة، إن النقابة لا تدخر جهدا لتدريب المهندسين وتنمية مهاراتهم، ولهذا وقعت العديد من بروتوكولات التعاون مع جهات عديدة في مصر لتدريب المهندسين وتأهيلهم لسوق العمل.

وأكد أحمد حشيش أمين الصندوق المساعد والمتحدث الإعلامي للنقابة، حرصهم على تدريب المهندسين وتأهيلهم لاقتحام سوق العمل، باعتبار المهندسين بناة الأوطان ودورهم مؤثر وفعال في جميع المشروعات القومية والوطنية.

فيما قال أحمد فرج عضو لجنة التدريب بنقابة المهندسين العامة ومنسق البروتوكول، إنه بموجب هذا البروتوكول سيتم العمل على تنمية مهارات وقدرات أعضاء نقابة المهندسين وطلاب كليات الهندسة وحديثي التخرج لتأهيلهم لسوق العمل، وتدريب المهندسين حديثي التخرج في مجال الفضاء والأقمار الصناعية.