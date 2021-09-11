شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية الأمن بتنظيم حملة مكبرة لإزالة الإشغالات، شارك فيها نواب رئيس المدينة ورؤساء الأحياء والعاملين بالوحدة المحلية بمعاونة شرطة المرافق.



وأسفرت جهود الحملة، التي استهدفت العديد من المناطق داخل المدينة منها مدينة إدفو والطابية وشارع المطار وميدان الزلابية والسيل ومحلات سور السكة الحديد المواجهة لوحدة مرور أسوان عن رفع ٥٠٠ طن تراكمات بمدينة إدفو ورفع 900 حالة إشغال بدون محضر، بجانب تحرير 9 محاضر لمزاولة نشاط بدون ترخيص، و15 محضر إشغال طريق، بجانب إزالة 7 بندورات بالطريق العام و460 مضبوطات متنوعة.



وعقب تنفيذ أعمال الإزالة بواسطة اللودارات والمعدات الثقيلة، تم رفع المضبوطات والإشغالات عبر سيارات الوحدة المحلية ونقلها إلى المخازن التابعة لها للاستفادة الإيجابية منها على الوجه الأكمل.