الإمارات: حالتا وفاة و725 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات، اليوم السبت، تسجيل حالتي وفاة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الوباء في البلاد إلى 2062 حالة.



وأشارت الوزارة في بيان صحفي، أوردته وكالة أنباء الإمارات "وام"، إلى تسجيل 725 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 728 ألفا و266 حالة.



ولفت البيان إلى أن 945 مصابا تماثلوا للشفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين من كورونا، إلى 719 ألفا و163 حالة.



وأعلنت الوزارة إجراء حوالي 298 ألف فحص جديد لفئات مختلفة من المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.