تعليم مطروح: تنظيم برامج توعية بالتغيرات المناخية في الإدارات التعليمية والمدارس

صرح عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، إن المديرية بصدد تنظيم حزمة من برامج التوعية بالتغيرات المناخية بكافة الإدارات التعليمية والمدارس التابعة لها تستهدف كافة عناصر العملية التعليمية من معلمين، إداريين، طلاب.

يأتي ذلك في إطار اهتمام الوزارة بالمشاركة في مؤتمر المناخ Cop27 لعام 2022 وفي ضوء حرص القيادة السياسية المستمر علي الاهتمام بالبيئة وتفعيل مبادرة زراعة مائة مليون شجرة.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، أن آلية تنفيذ برامج التوعية ستتم من خلال عقد ندوات أو ورش عمل لمدة يوم واحد للمعلمين تتناول عرض نموذج مختصر لمفهوم التغيرات المناخية وكيفية توظيف ذلك في كافة المناهج المختلفة، مع وضع أنشطة متنوعة وفق معدل زمني يمكن تطبيقها، والاستفادة منها.

وذكر أنه سيتم أيضاً عقد ندوات للإداريين بالإدارات التعليمية لمدة يوم واحد يتم خلاله تقديم عرض مختصر لمفهوم التغيرات المناخية، وكيفية ترشيد استهلاك الطاقة والاستفادة منها وتأثير ذلك إيجابيا علي البيئة المحيطة.

وأكد وكيل الوزارة أنه مع انطلاق العام الدراسي الجديد بداية أكتوبر القادم، سيتم مواصلة حزمة برامج التوعية بعقد ندوات للطلاب بكافة مدارس مطروح؛ لتنمية الوعي البيئي وكيفية الحفاظ على البيئة وتبصيرهم بالتغيرات المناخية وتأثيراتها المستقبلية مع تفعيل دور الطلاب في هذا الصدد.

واختتم مدير المديرية تصريحاته مشيراً أن برامج التوعية ستتم تحت إشراف موجهي الأنشطة وموجهي المواد الدراسية ومديري المدارس مع متابعة آليات التنفيذ من مديري الإدارات وموجهي عموم المواد الدراسية والأنشطة، وفق المخطط التدريبي الذي اعدته إدارة التخطيط والمشروعات بديوان عام المديرية.