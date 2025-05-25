أمطار غزيرة تغرق مناطق في بوني الهندية وتغلق طريقا رئيسيا لساعات

تسببت أمطار غزيرة في منطقتي باراماتي وإندابور بمقاطعة بوني الهندية، اليوم الأحد، في حدوث فيضانات محلية، ما استدعى تدخلا عاجلا من قوات الاستجابة الوطنية للكوارث بناء على طلب من محافظ المنطقة، وفق ما أفاد به مسؤولون محليون.

وسجلت باراماتي 6ر83 مليمترات من الأمطار خلال اليوم، بينما بلغت كمية الهطول في إندابور 7ر35 مليمترات، وفقا لما نقلته وكالة "برس تراست أوف إنديا".

وأوضح قائد شرطة بوني الريفية، سانديب سينج جيل، أن جزءا من الطريق السريع الرابط بين بوني وسولابور أُغلق لنحو ساعتين قرب منطقة إندابور بسبب تراكم المياه، قبل أن يُعاد فتحه بعد انحسارها تدريجيا.