جامعة بنها تعلن بدء الكشف الطبي للطلاب الجدد 18 سبتمبر الجاري

أعلن الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، الانتهاء من تجهيز العيادات الطبية على مستوى الجامعة والاستعداد التام لإجراء الكشف الطبي على الطلاب الجدد الحاصلين على الثانوية العامة والملتحقين بكليات الجامعة للعام الدراسي الجديد 2022/2023، ومن المقرر أن يبدأ الكشف الطبي يوم 18 سبتمبر الجاري.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أنه تم التوجيه بتوفير كل سبل الراحة للطلاب الجدد أثناء الكشف الطبي، وتقديم جميع التسهيلات الممكنة وتذليل العقبات التي تواجههم مع الالتزام بكل الإجراءات والإرشادات الخاصة بالأمن والسلامة والمعايير الوقائية للحفاظ على الطلاب.

من جانبه قال الدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها لشؤون التعليم والطلاب، إن الكشف الطبي يتم وفق جدول زمني محدد لكل كلية، وتقسيم طلاب الكليات ذات الأعداد الكبيرة إلى مجموعات منعًا للتكدس حرصًا على سلامة الطلاب.

وأضاف أنه تم إعلان مواعيد وأماكن الكشف الطبي على موقع الجامعة والكليات للتسهيل على الطلاب الجدد، وإجراء الكشف الطبي عليهم في المواعيد المحددة.

من جهته تابع الدكتور شريف المهدى مدير عام الشؤون الطبية بالجامعة، أنه تم إعداد 15 عيادة طبية على مستوى الجامعة لاستقبال الطلاب الجدد، وتوقيع الكشف الطبي عليهم، حيث تم تجهيزها وتزويدها بجميع التخصصات والكوادر الطبية لإجراء الكشف وعمل التحاليل والفحوصات الطبية اللازمة.