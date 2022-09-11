نقيب المهندسين: شاهدت بوكالة الفضاء إمكانات مصر الحقيقية لدخولها هذا المجال

أكد نقيب المهندسين طارق النبراوي، اهتمام النقابة بكل المشروعات القومية الكبرى التي تقيمها الدولة، معربًا عن سعادته بزيارته وكالة الفضاء المصرية والتي شاهد خلالها إمكانات مصر الحقيقية لدخولها هذا المجال، موجهًا التحية للدولة لاهتمامها بهذا الملف.

جاء ذلك خلال مشاركته اليوم، فى ورشة عمل نظمتها لجنة الفضاء، برئاسة المهندس أحمد فرج بعنوان "علوم وتكنولوجيا الفضاء"، بحضور أمين عام النقابة يسري الديب، والأمين العام المساعد أحمد صبري، ومقرر اللجنة محمد كامل، ووكيل اللجنة وسام صبحي، وعضو اللجنة أحمد يوسف.

وأضاف النبراوي، أنه سيتم تنظيم عدة زيارات للمهندسين الشباب لهذا الصرح الوطني الكبير حتى يتمكنوا من الاطلاع عن قرب على مثل هذه الإنجازات الوطنية والتي تعيد مصر إلى مكانها الطبيعي.

من جهته، قدم رئيس لجنة الفضاء أحمد فرج عرضًا تفصيليًّا لرؤية اللجنة، حيث تهتم بإنشاء قاعدة علمية متميزة في مجالات علوم وتكنولوجيا الفضاء وخدمة وتوعية المجتمع الهندسي بأهميتها، وتجميع الخبرات في مجال علوم الفضاء، وتشجيع البحوث والمشاريع العلمية المتخصصة في مجالات الإلكترونيات والاتصالات والملاحة الفضائية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وبرمجيات الفضاء، واستخدامات تكنولوجيا الفضاء للتنمية المستدامة، إضافة إلى استخدام الفضاء في مجالات عدة، منها المناخ والطقس، والحصول على الرعاية الصحية والتعليم، وإدارة المياه، والكفاءة في النقل والزراعة، وحفظ السلام، والأمن، والمساعدة الإنسانية.

وألقى فرج، الضوء على أهداف لجنة الفضاء والتي من بينها المساهمة في رفع مستوى الوعي الثقافي والهندسي لدى أعضاء النقابة بعلوم وتكنولوجيا الفضاء من خلال المحاضرات الدورية التوعوية، والاشتراك في دعم البحوث في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء بالجامعات بالتنسيق مع جهات الاختصاص، وتشجيع الإبداع والابتكار لأعضاء النقابة فيما يخص مجال تكنولوجيا الفضاء، وذلك بالتعاون والتنسيق مع وكالة الفضاء المصرية.

وعرض "فرج خطة عمل اللجنة، والتي تتضمن تفعيل بنود البروتوكول الموقَّع بين النقابة ووكالة الفضاء، وتوقيع بروتوكول مع الهيئة القومية للاستشعار عن بُعد، وتوقيع بروتوكول تعاون مع كلية الفضاء وعلوم الملاحة- جامعة بني سويف، وتوقيع بروتوكول تعاون مع أكاديمية البحث العلمي (الاستشعار عن بُعد) وزارة التعليم العالي، وتوقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الدفاع، وعمل ندوات وورش عمل توعوية بعلوم وتكنولوجيا الفضاء، مختتمًا كلمته بعرض تفصيلي لأنشطة اللجنة وزياراتها الخارجية.

وقام المهندس محمد كامل مقرر اللجنة بتقديم ورشة العمل وعرض أجندة مجموعة المحاضرات التي تناولتها الورشة وحملت الأولى عنوان "هيئة الاستشعار ودورها في تطبيقات الاستشعار عن بُعد وعلوم الفضاء لتحقيق أهداف التنمية المستدامة" ألقاها الدكتور محمد زهران رئيس الهيئة القومية للاستشعار عن بُعد وعلوم الفضاء، حيث ألقى خلالها الضوء على رسالة الهيئة والتي تتضمن نقل وتقديم أحدث التقنيات في مجالات الاستشعار عن بعد، والتطبيقات السلمية لعلوم الفضاء فى المجتمع المصري، وبناء القدرات الذاتية ونشرها، والتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة لخدمة خطط وأهداف التنمية في مجالات عمل الهيئة.

كما تناول "زهران" مجالات عمل الهيئة والتي تشمل تطبيقات الاستشعار عن بُعد في عدة مجالات، منها الثروات المعدنية والمحجرية، وتحديد خزانات المياه الجوفية والسريان السطحي، واستخدامات الأراضي والتنمية المستدامة، وإدارة الشواطئ والبحيرات والثروة السمكية، وحماية البيئة ورصد المخاطر، ومجال توثيق المواقع الأثرية والسياحية، إضافة إلى تكنولوجيا الفضاء، حيث توطين تكنولوجيا تصميم وتصنيع وتشغيل الأقمار الصناعية فى مصر لخدمة التنمية المستدامة، واستثمار تكنولوجيا الفضاء بما يدر عوائد اقتصادية وأمنية وإستراتيجية بما يتيح لمصر أن تنافس عالميًّا فى هدا المجال، والبحوث والتطوير فى مجالات تكنولوجيا الأقمار الصناعية واختباراتها، وتنمية القدرات البشرية لخَلْق جيل قادر على التعامل واستيعاب التكنولوجيا الحديثة.

وانتقل "زهران" إلى المشروعات القومية التي ساهمت الهيئة في تنفيذها كتطبيقات الاستشعار عن بعد، ومنها (المشاركة في المشروعات القومية) مثل تقنين أراضي الدولة- مشروع المليون ونصف فدان، ورفع كفاءة البحيرات المصرية، والمشاريع القومية للتنمية العمرانية والمجتمعات العمرانية الجديدة، والمساهمة فى الكشف عن الثروات المعدنية (خام الحديد- الذهب)، وتحديد مواقع المياه الجوفية للتنمية المستدامة، والمشاركة فى نقل التكنولوجيا والتدريب العلمي المتخصص، ومتابعة التغيرات ودعم اتخاذ القرار، وتوثيق المواقع الأثرية والسياحية، والمشاركة فى الدراسات البيئية ورصد المخاطر.

فيما حملت المحاضرة الثانية عنوان "دراسة تكنولوجيا الفضاء في مصر.. التحديات والفرص" ألقاها الأستاذ الدكتور خالد يوسف كامل- وكيل كلية الملاحة وتكنولوجيا الفضاء- جامعة بني سويف، أوضح خلالها أن تكنولوجيا الفضاء تُعد مقياسًا لتقدم الدول، كونها من أهم أدوات التنمية المستدامة، ومن أهم المبتكرات التي نعيش بها الآن، فهي ناتج مباشر من أبحاث تتعلق بالفضاء.

وأضاف: تهتم وكالات الفضاء في الدول المهتمة بهذا المجال بالتحضير والتنسيق لبرامج الفضاء وتدبير الموازنات اللازمة لذلك، كما أنها تتبنى البرامج التشجيعية للأجيال والشركات الناشئة، مشيرًا إلى أن تكنولوجيا الفضاء تعتمد على استخدام تقنيات خاصة للاستفادة من الموارد وفهم الظواهر الطبيعية والحوكمة.

أما عن التحديات التي تواجه الدول النامية في التوجه نحو الفضاء، أشار "كامل" إلى أنها تتلخص في القدرات والخبرات في عمليات الإطلاق من خلال المطارات الفضائية، والتشريعات والقوانين المتكاملة اللازمة لتمكين الشركات الناشئة في الاستثمار في الجيل الرابع من الفضاء، والاستثمار في بحوث الفضاء وبناء خبرات مشتركة في التصميم والبناء مع احتفاظ الدول المتقدمة بالتقنيات المتقدمة وعدم الإفصاح عن المعرفة والكيفية المصاحبة لها، ووجود برامج متكاملة تتبناها وكالات الفضاء.

من جانبه وجَّه المهندس خالد مصطفي الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الشكر لنقابة لمهندسين على اهتمامها بعلوم الفضاء، وتشكيل لجنة للفضاء، باعتباره أحد أهم سبل تحقيق التنمية.

وأكد "مصطفى" أن الحكومة المصرية تعتمد بشكل رئيسي على المنهج العلمي في إعداد خططها، من أجل تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، وتحقيق أفضل توظيف للموارد المتاحة..

وقال: "وزارة التخطيط أقامت مركزًا للمتغيرات المكانية، الذي يعتمد بشكل أساسي على ما يرصده القمر الصناعي المصري للموارد المصرية، إضافة إلى الصور الجوية التي يتم تصويرها بالطائرات ".

ودعا وكيل وزارة التخطيط جموع مهندسي مصر، للمشاركة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، والتي تُقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحا أن المبادرة تدعو جميع المصريين لطرح مقترحات بمشروعات ومبادرات وأفكار تعالج أثر التغيرات المناخية في كل محافظة من محافظات مصر، وسيتم اختيار أفضل 6 مشروعات في كل محافظة، أي 162 مشروعًا على مستوى كل محافظات مصر، وسيتم اختيار 18 مشروعًا منها، لطرحها خلال مؤتمر المناخ( cop27 ) والعمل على توفير تمويل دولي لها "، وآخر موعد للمشاركة في المبادرة هو يوم 18 سبتمبر الجاري.

فيما تحدث المهندس عصام جودة- رئيس الجمعية المصرية لعلوم الفلك في المحاضرة الثالثة عن نشاط الجمعية والتي تهدف لرفع مستوى الوعي العلمي فى الفضاء والفلك فى مصر، وتقوم بنشاط واسع في الأنشطة الفلكية بشكل منتظم يشمل محاضرات عامة، وليالي رصد مفتوحة، ومناقشات، وعرض أفلام عن علم الفلك، وورش عمل، ودورات للمبتدئين ورحلات فلكية للصحراء والمراصد.