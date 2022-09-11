 التنسيقية تشكر مجلس أمناء الحوار الوطني بعد اختيار 5 من أعضائها ضمن اللجان - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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التنسيقية تشكر مجلس أمناء الحوار الوطني بعد اختيار 5 من أعضائها ضمن اللجان

أ ش أ
نشر في: الأحد 11 سبتمبر 2022 - 5:55 ص | آخر تحديث: الأحد 11 سبتمبر 2022 - 5:56 ص

أعربت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن شكرها واعتزازها لثقة مجلس أمناء الحوار الوطني في اختيار 5 من أعضائها ضمن اللجان الفرعية.
وهنأت التنسيقية أعضائها باختيارهم ضمن تشكيل اللجان الفرعية للحوار الوطني، متمنية لهم دوام التوفيق والسداد على المستويات كافة.
كان مجلس أمناء الحوار الوطني اختار النائب علاء عصام مقررًا مساعدًا للجنة المحليات، وريهام الشبراوي مقررًا مساعدًا للأسرة والتماسك المجتمعي، والنائب أحمد فتحي مقررًا للجنة الشباب والرياضة، وزكي القاضي مقررًا مساعدًا للجنة الشباب والرياضة، وباسم لطفي مقررًا مساعدًا للجنة الصناعة.

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