وزارة الصحة السورية ترصد 15 إصابة بالكوليرا في محافظة حلب

أعلنت وزارة الصحة السورية تسجيل 15 إصابة بالكوليرا في محافظة حلب ويجري تقديم العلاج لهم في المستشفيات السورية .

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" انه بعد رصد حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في مدينة حلب السورية لطفل عمره 9 سنوات تم تكثيف الرصد الوبائي وإجراء التحليل لعدد من الحالات المشتبهة جاءت بعض النتائج إيجابية؛ فتم على الفور اتخاذ الإجراءات المناسبة العلاجية والوقائية.

ووفق بيان الوزارة السورية؛ بلغت حصيلة العينات والتحاليل التي ثبتت إيجابيتها 15 حالة إيجابية قيد العلاج في المستشفيات، كما تم إثبات عينة إيجابية واحدة من الصرف الصحي، وأخرى من معمل لصنع مكعبات الثلج، حيث تم إغلاقه على الفور.